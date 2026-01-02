İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, yalnızca 10 dakikalık egzersizin DNA hasarının onarımını desteklediği ve kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre kısa süreli egzersiz, kanda tümör gelişimini baskılayan hızlı moleküler tepkileri harekete geçirerek bağırsak kanserine karşı koruyucu bir etki sağlayabilir.

Araştırmalar ortaya koydu! 10 dakikalık egzersiz kanser hücrelerinin büyümesini durduruyor

10 DAKİKALIK YOĞUN EGZERSİZ KANSER HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR

Newcastle Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Uluslararası Kanser Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 10–12 dakikalık yoğun bir egzersizin DNA hasarının onarımını desteklediği ve kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaya yardımcı olduğu saptandı.

Araştırma kapsamında, aşırı kilolu ya da obez ancak başka bir sağlık sorunu bulunmayan 30 erkeğin egzersiz öncesi ve sonrası kan örnekleri incelendi. Laboratuvar ortamında bağırsak kanseri hücrelerine uygulanan bu örneklerde, egzersiz sonrası kanda iltihaplanmayı azaltan ve metabolizmayı düzenleyen 13 proteinin arttığı görüldü. Bu moleküllerin, kanser hücrelerinde DNA onarımı ve enerji üretimiyle ilişkili genleri güçlendirdiği, hücre çoğalmasını tetikleyen genleri ise baskıladığı belirlendi.

50 YAŞ ALTINDAKİ VAKALARDA ARTIŞ VAR

İngiltere’de her yıl 44 binden fazla kişiye bağırsak kanseri teşhisi konulurken, özellikle 50 yaş altındaki vakalardaki artış uzmanların dikkatini çekiyor. Araştırmacılar, egzersizin bu hastalığın yayılmasını yavaşlatabileceğine dair giderek artan kanıtlar bulunduğunu vurguluyor.

Çalışmayı yürüten Dr. Sam Orange, egzersizin yalnızca sağlıklı dokulara değil, kan dolaşımı yoluyla kanser hücrelerine de doğrudan etki eden güçlü sinyaller gönderdiğini belirterek, bu bulguların gelecekte egzersizin faydalarını taklit eden yeni tedavilere kapı aralayabileceğini söyledi.

