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    Arbovirüs nedir? Arbovirüs nasıl bulaşır, salgın mı oldu? Arbovirüs belirtileri nedir, tehlikeli midir?

    Son günlerde sıklıkla adını duyduğumuz arbovirüs hakkında merak edilenleri derledik. Adeta salgınla burun buruna olan arbovirüs yaz kış ortaya çıkıyor. Peki, Arbovirüs nedir? Arbovirüs nasıl bulaşır, salgın mı oldu? Arbovirüs belirtileri nedir, tehlikeli midir?

    Arbovirüs nedir? Arbovirüs nasıl bulaşır, salgın mı oldu? Arbovirüs belirtileri nedir, tehlikeli midir?
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Arbovirüs aslında Batı Nil virüsünün genel adıdır. Enfeksiyon türü olan arbovirüs sivrisinek türlerinde bulunur. Ancak son yıllarda yaz aylarında sıklıkla arbovirüs yani batı nil virüsünü duymuştuk! İklim değişikliğindne dolayı hemen hemen her yerde görülen batı nil sivrisineklerinin taşıdığı virüs kış aylarında da ortaya çıktı.

    ARBOVİRÜS NEDİR?

    Arbovirüs enfeksiyona neden olan tüm virüslerin genelidir. Normal şartlarda yaz aylarında yayın olarak görülen sivrisineklerden insanlara bulaşan batı nil virüsü de bunlardan biridir. Ancak iklim değişikliği beraberinde bu sineklerin uzun süre soğukta bile hayatta kalmasını artırdı. Çok önemsiz gibi görünsede arbovirüs eklemlere yerleşerek vücut dengesini bozar. 

    Arbovirüs nedir? Arbovirüs nasıl bulaşır, salgın mı oldu? Arbovirüs belirtileri nedir, tehlikeli midir?

    ARBOVİRÜS NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Afrika ülkelerind eyetersiz beslenmeyele beraber ölümlere neden olan bu virüs türleri gelişmiş ülkelerde ise salgına neden olur. Yaz aylarında görülürken bu kışta Türkiye'de başta olmak üzere bazı ülkelerde görüldü. İnsandan insana geçmeyen ancak taşıyıcı sivrisineklerle kana bulaşıp oradan kemiklere yapışır. Öncelikle eklem ve kemik ağrılarıan neden olan enfeksiyon ardından dnege bozukluğuna yol açar. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesiyle beraber bilinç kaybına ve eklemlerde iltihaplanmalaa yol açar. Tüm kana karışan bu virüs kalbe ya da beyne ulaştığı an ölümle sonuçlanır. 

    ARBOVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

    Antibiyotik virüs için en önemli ilaçtır. Ancak bu yetmez çünkü virüs çok hızlı bir şekilde yayıldığından bununla beraber eklem ve kemikleri güçlendiren kalsiyum desteği alınması lazım. Virüs sıtma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Vücut ısısının dengesini bozar. Bu yüzden de vücut ısısını mutlaka korumak lazım. 

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    VirüsSalgın
    Haberler > Sağlık > Arbovirüs nedir? Arbovirüs nasıl bulaşır, salgın mı oldu? Arbovirüs belirtileri nedir, tehlikeli midir?
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