Aşırı sıcaklarda kalp hastalarına uzman uyarısı: Günde 3 tane kayısı tüketin

Sıcak hava kalpten vuruyor. Yaz aylarında kalp krizi vakaları artıyor. Yazın her 100 kalp ölümünden biri sıcaklara bağlı olarak gerçekleşiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kalp ve damar problemlerine bağlı ölümlerde artış yaşandığına dikkati çeken kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, sıcak havalarda kalp krizinin arttığını söyleyerek “Yakın zamanda en önemli kardiyoloji dergilerinden Circulation’da yayınlanan ve 27 ülkede yapılan çalışmaya göre her 100 kalp kaynaklı ölümden birinin sıcaklar yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Bu büyük artış farklı kalp hastalığı olanların yaz sıcaklarında farklı tedbirler alması gerektiğini gösteriyor” uyarısını yaptı.

VÜCUDUN KLİMA SİSTEMİ KALBİ YORUYOR

Sıcak havalarda vücudun ısı dengesinin korunması yani kendini serinletmesi için kalp, akciğerler ve böbreklerin daha fazla çalışması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Köksal, bu durumun ise kalbin üzerine ciddi bir yük bindirdiğini belirtti.

KALP, SICAKTA İKİ KAT FAZLA ÇALIŞIYOR

Sıcakta damarlar genişleyerek tansiyonun düşmesine yol açar ve kalp tansiyonu dengelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Ayrıca aşırı terleme ile vücudun su kaybı artar, bu da kalbin iş yükünü iki katına çıkarır.

Farklı kalp hastalarına ilaç kullanımı ve doktor tavsiyeleri:

SIVI KISITLAMASI OLAN KALP YETMEZLİĞİ HASTALARI: Kalp yetmezliğinden dolayı günlük sıvı alımınız 1,5 litre ile kısıtlandı ise bu miktarı aşırı sıcaklarda 2 litreye çıkarmak doğru olacaktır.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ KULLANANLAR: Aşırı sıcaklarda terleme yolu ile sıvı kaybınız fazla olacağı için doktorunuza danışın. Doktorunuz idrar söktürücünüzü kesebilir. Ayrıca idrar söktürücü kullanan hastaların aşırı potasyum kaybını önlemek için günde bir tane muz veya birkaç parça kayısı tüketmeleri önerilir. Potasyum bakımından zengin olan kuru kayısı kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur.

TUZ KISITLAMASI OLAN HASTALAR: Aşırı sıcaklarda terleme ile tuz kaybı da olacağı için dikkatli olunmalıdır. Tansiyonunuz sürekli düşük, ağızda kuruluk var ve bacaklarda kramplar olmaya başladı ise bir miktar tuz tüketmekte fayda vardır.

KAN SULANDIRICI KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Kapak ameliyatı (mekanik kapak) geçirmiş ya da kalp damarlarına stent konulmuş hastaların sıvı kaybına uğramaması önemlidir. Vücudun aşırı sıvı kaybına uğraması kanın pıhtılaşmaya yatkın olmasına yol açar. Bu da mekanik kapağın çalışmasını bozabilir veya kalp damarlarındaki stentlerin tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaçlar düzenli alınmaya devam edilmelidir ve kaybedilen sıvının kontrollü olarak yerine konması gereklidir. Warfarin kullanan hastalarda terleme ile INR değerleri daha yüksek çıkabilir. Bu sebeple bu güçlü kan sulandırıcıyı kullanan hastaların yazın aşırı sıcaklarda daha sık INR kan tahlili yaptırarak, ilaç dozunu daha yakın takip etmeleri gerekmektedir.