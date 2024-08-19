Ayaklarda ödem yapıyor! Çorap izi hipertansiyon belirtisi olabilir
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hipertansiyon, sessiz bir şekilde ilerliyor. Uzmanlar her üç kişiden birini etkileyen hastalığın en büyük belirtilerinin arasında ayak bileğinde sürekli çorap izi olduğunu söyledi.
ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Ülkemizde üç kişiden birini etkileyen hipertansiyonun sessiz bir şekilde ilerlediğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Yunus Emre Aydın, çorap izine karşı uyardı.
Aydın “En önemli belirtileri baş dönmesi, nefes darlığı, baş ağrısı, bulanık görme, idrara çıkma ihtiyacı hissetme ve kalp ritminde değişikliklerdir. Ancak bazı hastalarda hiçbir belirti oluşturmadan da ilerler. Başka hiçbir şikâyeti olmayan bu hastalarda bacaklarda şişlik, ödem görülebilir. Bu hastaların çorapları sürekli ayak bileklerinde iz ya Hipertansiyonu tetikleyen besin maddelerinin başında gelen tuz tüketimini sınırlamak hastalığın belirtilerini hafifletebilir” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi