Ayaklarda ödem yapıyor! Çorap izi hipertansiyon belirtisi olabilir

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 23:35 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 23:40 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hipertansiyon, sessiz bir şekilde ilerliyor. Uzmanlar her üç kişiden birini etkileyen hastalığın en büyük belirtilerinin arasında ayak bileğinde sürekli çorap izi olduğunu söyledi.