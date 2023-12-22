'Beyaz Reform' ilk meyvelerini verdi! Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye döndü

22 Aralık 2023 21:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 22:03

Geçtiğimiz yıl 'doktor göçü'nü durdurmak için hayata geçirilen Beyaz Reform ile sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir dizi düncelemeye gidilmişti. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçilmişti.

ÖZELDEN KAMUYA GEÇİŞ ARTTI

Beyaz Reform bir yıllık sürecin ardından ilk meyvelerini vermeye başladı. Sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı X'den duyurdu. Koca paylaşımıda, hekimlerin özelden kamuya, yurt dışından da Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

55 HEKİM YURDA DÖNDÜ

2022'de 450 hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Koca, 55'inin ülkeye geri döndüğünü aktardı.

16 Aralık itibarıyla yurt dışına giden hekim sayısının 395 olduğu bilgisini paylaşan Koca, hem gidenlerin sayısının azaldığını hem de 28 hekimin geri döndüğünü vurguladı.

İYİ HAL BELGESİ DETAYI

'Beyaz Reform'un sonuçlarını gösterdiğinin altını çizen Koca, "Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." dedi.