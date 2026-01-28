Mardin’de yaşayan Eda, yuttuğu 8 mıknatıs nedeniyle hayati tehlike atlattı. Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetleri olan 4 yaşındaki küçük kız 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Uzmanlar ise çocuklara mıknatıslı oyuncak verilmemesi uyarısında bulundu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 yaşındaki Eda Peker'in karın ağrısı ve kusma şikayetiyle götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemesinde yabancı cisim yuttuğu tespit edildi.

YUTTUĞU MIKNATIS BAĞIRSAKLARINI DELMİŞ

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Peker'in yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bulunan 8 mıknatısın birbirine yapışarak bağırsakları deldiği ve tıkadığı belirlendi.

3 SAATLİK OPERASYON

Söz konusu mıknatıslar Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik ameliyatla çıkarıldı.

Operasyonun ardından 6 gün yoğun bakımda kalan, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle servise alınan Peker, sağlığına kavuştu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Op. Dr. Haspulat, gazetecilere, basit gibi görünen oyuncak mıknatıslar nedeniyle 4 yaşındaki çocuğun ölümle burun buruna geldiğine dikkati çekti.

Çocuğun karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle geldiğini, ilk başlarda bağırsak düğümlenmesi ya da apandisit zannettiklerini aktaran Haspulat, yapılan tetkiklerle farklı zamanlarda yuttuğu mıknatıs tanelerinin bağırsaklarda birleştiğini tespit ettiklerini belirtti.

“BAĞIRSAKLARI TİTİZLİKLE ONARDIK”

Mıknatısların bağırsakları farklı bölümlerden delerek birbirine yapıştığını gördüklerini anlatan Haspulat, şunları kaydetti:

"Hastayı hemen ameliyata aldık. Bağırsaklardan mıknatısları alarak titizlikle tek tek onardık. Ameliyat bittikten sonra bağırsaklarda parça kalmadığını belirlemek için tekrar röntgen çektik. Çok ağır ameliyat olduğu için hastamız 6 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Dolayısıyla basit ve küçük parçalı bir oyuncak, çocuğumuzun ölümle burun buruna gelmesine neden oldu."

UZMANLARDAN AİLELERE UYARI

Haspulat, şu anda çocuğun beslenmesini tolere ettiğini, bağırsak hareketlerinin çalıştığını belirterek, "Ondan sonra karın ağrısı geriledi ve taburcu ediyoruz. Ama cidden korkulu rüyalar yaşadık. Aileleri 6 yaşından ufak çocukları varsa tanecikli mıknatıslı, parçacıklı oyuncak almamaları konusunda uyarıyoruz çünkü bunlar ölümcül tablolara neden olabiliyor" dedi.

Baba İlyas Peker de kızının sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kızının 8 mıknatıs yuttuğunu öğrendiklerinde şok geçirdiklerini anlatan Peker, "Biz büyük bir hata yaptık. Allah korudu, kızımız kurtuldu ama herkes bizim kadar şanslı olmayabilir. Lütfen parçacıklı oyuncaklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

