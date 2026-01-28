Türkiye’nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında adı sık sık gündeme gelen Sinan Sardoğan’ın bir berberde çekilmiş görüntüleri sosyal medya yayılmıştı. Görüntüler, “Sinan Sardoğan cezaevinden çıktı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Müge Anlı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sinan Sardoğan’ın Tokat’ta bir berberde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken “Sinan Sardoğan cezaevinden çıktı mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Hakkında onlarca ihbar bulunan Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan cezaevine konulmuştu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşanan olaylar zinciri, Sinan Sardoğan'ı parmaklıkların ardına göndermişti.

SİNAN SARDOĞAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Sosyal medyada paylaşılan ve Tokat’ta bir berberde çekildiği öne sürülen görüntüler sonrası, Sardoğan’ın cezaevinden çıktığı iddiaları güçlendi. Müge Anlı ise canlı yayın esnasında Sinan'ın cezaevinden çıktığını açıkladı.

MÜGE ANLI SİNAN TAHLİYE OLDU MU?

Tahliye iddialarının ardından konu Müge Anlı’nın canlı yayınına taşındı. Müge Anlı programda yaptığı açıklamada Sinan Sardoğan’ın tutuklu bulunduğu dosya kapsamında cezaevinden çıktığını doğruladı.

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada; "Sinan cezaevinden çıkmış. Cinsel istismar nedeniyle tutuklanmıştı, hakkında tahliye kararı verilmiş. Berbere gitmiş, berber kardeşimiz de yayınlamış görüntüleri." ifadelerine yer verdi.

