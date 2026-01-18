Siirt'te 'burun akıntısı' şikayetiyle hastaneye başvuran 13 yaşındaki Ayşete Alakuş'un kafa tabanına uzanan kitle tespit edildi. Ameliyatla çıkarılan kitle sonrası Alakuş sağlığına kavuştu.

Siirt’te yaşayan 13 yaşındaki Ayşete Alakuş, burun akıntısı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Kulak muayenesinde yoğun iltihap tespit edilen Alakuş’a, orta kulaktaki durumun netleşmesi için tomografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapıldı.

KAFA TABANINA UZANAN KİTLE TESPİT EDİLDİ

Görüntülemede orta kulaktan kaynaklanan, kafa tabanına kadar uzanan ve beyin zarına temas eden bir kitle tespit edildi. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, durumu “Ciddiyet nedeniyle hastamızı acil olarak ameliyata aldık” sözleriyle aktardı.

Burun akıntısı ciddi hastalığı ortaya çıkardı! Apar topar ameliyata alındı

"AĞRIM YOK VE DAHA İYİ DUYUYORUM"

Gerçekleştirilen cerrahi müdahalede, orta kulaktaki kitle tamamen temizlendi, kafa tabanına uzanan kitle eksiksiz şekilde çıkarıldı. Oluşan defekt, hastanın kendi vücudundan alınan greftlerle onarıldı ve orta kulak kemikçik zincirinde rekonstrüksiyon yapılarak işitmenin yeniden kazandırılması sağlandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Alakuş, “Ameliyat öncesi çok endişeliydim ama doktorlar bana her şeyi anlattı. Artık ağrım yok ve daha iyi duyuyorum. Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim” dedi.

Op. Dr. Zeydoğlu, tedavi ve takip sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

