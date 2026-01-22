Diş hekimi Nurgül Demir, çocukların diş fırçalarken kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Diş fırçalama sırasında çocukların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan diş hekimi Nurgül Demir, diş fırçalamanın çocukların tükürme alışkanlığı kazandığı zamana kadar mutlaka ebeveyn kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Demir, 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3-6 yaş arasında ise bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılmasının yeterli olduğuna dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Diş çürüğü sinsi bir tehdit! Tüm vücudu tehlikeye atabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası