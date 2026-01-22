Türkiye Gazetesi
Çocuğunuzu diş fırçalarken yalnız bırakmayın
Diş hekimi Nurgül Demir, çocukların diş fırçalarken kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Özetle DinleÇocuğunuzu diş fırçalarken yalnız bırakmayın
Kaydet
Sağlık 51 dk önce
Diş hekimi Nurgül Demir, çocukların diş fırçalama sırasında ebeveyn kontrolünde olması gerektiğini ve yaşa göre doğru miktarda macun kullanımının önemini vurguladı.
- Çocuklar diş fırçalarken kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır.
- Tükürme alışkanlığı kazanana kadar diş fırçalama ebeveyn kontrolünde yapılmalıdır.
- 3 yaşa kadar pirinç tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılmalıdır.
- 3-6 yaş arasında bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu yeterlidir.
0:00 0:00
1x
ZİYNETİ KOCABIYIK - Diş fırçalama sırasında çocukların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan diş hekimi Nurgül Demir, diş fırçalamanın çocukların tükürme alışkanlığı kazandığı zamana kadar mutlaka ebeveyn kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.
Demir, 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3-6 yaş arasında ise bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılmasının yeterli olduğuna dikkat çekti.
ÖNERİLEN HABERLER
SAĞLIK
Diş çürüğü sinsi bir tehdit! Tüm vücudu tehlikeye atabilir
Bizi Takip Edin
YORUMLAR