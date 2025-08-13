Çocuklarda yaz hastalıkları artıyor! Döküntü ve pullanmaya özellikle dikkat

Çocuk Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Pelin Aytaç Uras, çocuklarda görülen döküntülü hastalıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.

HEPSİ VİRÜS KAYNAKLI

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çocuklarda görülen döküntülü hastalıklarda artış yaşandığını söyleyen Uzm. Dr. Uras, "Kızamık, kızamıkçık, suçiçeği ve beşinci hastalık gibi rahatsızlıklar, genellikle virüs kaynaklı olup bulaşıcılığı yüksektir. Aileler, çocuklarının vücudunda aniden beliren kızarıklık, kabarcık veya lekeler karşısında endişelense de, bu durumların çoğu çocukluk çağında bağışıklık sisteminin gelişim sürecinde sıkça görülen hastalıklardan kaynaklanır" diye konuştu.

BELİRTİLERE DİKKAT: CİLTTE LEKE, KABARCIK VE PULLANMA

Döküntülü hastalıkların genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi ön belirtilerle başladığını dile getiren Uzm. Dr. Uras, "Ardından ciltte kırmızı lekeler, kabarcıklar veya pullanma görülebilir. Hastalığın türüne göre döküntülerin vücuttaki yayılım şekli değişiklik gösterir. Enfeksiyonun yayılmaması için çocukların istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi ve temasın kısıtlanması gerekiyor. Yüksek ateş, solunum sıkıntısı veya döküntüyle birlikte bilinç değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Döküntülü hastalıklar ile birlikte isilik benzeri lezyonlar çocuklarda çok sık görülmektedir. Bu durumun tedavisi için günlük banyo yapılması ve uygun bir nemlendirici kullanması gerekiyor" dedi.

EL HİJYENİNE DİKKAT

Birçok döküntülü hastalığın aşı ile önlenebildiğini belirten Uzm. Dr. Uras, "Özellikle kızamık ve suçiçeği aşılarının zamanında yapılması hayati önem taşıyor. Bunun yanı sıra el hijyenine dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hastalık döneminde kişisel eşyaların paylaşılmaması, bulaşma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ebeveynler, çocuklarının döküntülerini hafife almadan doğru tanı ve tedavi için profesyonel sağlık desteğine başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.