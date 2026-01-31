ABD’de yaşayan Angelica Ortiz, kilo aldığını sanırken korkunç gerçekle yüzleşti. Üç yıl boyunca şişen karnı ve hızla artan kilosu için defalarca doktora başvurmasına rağmen sadece kilo vermesi söylendi. Sonunda yapılan tetkiklerde karnında tümör olduğu ortaya çıktı, ameliyatta 22 kiloluk dev tümör çıkarıldı.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Angelica Ortiz’in yaşadıkları, ülkede sağlık sisteminde yaşanan ihmalleri gözler önüne serdi. Yaklaşık üç yıl boyunca hızla şişen karnı ve artan kilo şikayetleriyle doktora başvuran Ortiz’e, defalarca “kilo vermesi gerektiği” söylendi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda, karnında 22 kilogram ağırlığında dev bir tümör olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE BAŞLADI

Wilkes-Barre kentinde yaşayan ve bir çocuk annesi olan Angelica Ortiz, şikayetlerinin düğününden bir gün önce, 22 Haziran 2022’de bacaklarında başlayan şiddetli şişliklerle ortaya çıktığını anlattı. Sabahları yürümekte zorlandığını, topuklarının adeta iğneler üzerinde yürüyormuş gibi hissettirdiğini belirten Ortiz, kısa sürede doktora başvurdu. O dönem yaklaşık 78 kilo olan Ortiz’e, ödem söktürücü ilaçlar verilerek eve gönderildi.

KİLO HIZLA ARTTI, SADECE DİYET VE EGZERSİZ ÖNERDİLER

Ancak bacaklarındaki şişlik azalmadığı gibi, haftalar içinde kilosu hızla artmaya devam etti. İkinci kez doktora gittiğinde kilosunun 90 kiloya çıktığını söyleyen Ortiz, bu kez daha fazla su içmesi tavsiye edilerek yine tetkik yapılmadan gönderildi. İki ay sonra kilosu yaklaşık 120 kiloya ulaşan Ortiz’in fazlalığı özellikle karın bölgesinde yoğunlaşmıştı. Buna rağmen, iki yıl boyunca gittiği doktor randevularında kendisine herhangi bir görüntüleme tetkiki yapılmadığını, kan değerlerinin normal çıkması nedeniyle sürekli diyet ve egzersiz önerildiğini ifade etti.

GÖRENLER HAMİLE SANIYORDU

Ortiz, zamanla dış görünümü nedeniyle hamile sanıldığını, markette dahi yabancıların kendisine “Bebek ne zaman doğacak?” sorusunu yönelttiğini söyledi. Çocuk sahibi olmak istediğini belirten Ortiz, bu durumun kendisini psikolojik olarak derinden etkilediğini, aynalara bakmak istemediğini dile getirdi.

KARNINDAN 22 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKTI

Ekim 2024’te doktorunu değiştirmesine rağmen sonuç alamayan Ortiz, Kasım 2025’te karnında başlayan şiddetli ve batıcı ağrılar nedeniyle acil servise başvurdu. Burada yapılan ultrason, tomografi ve MR tetkikleri sonucunda, karnında iyi huylu ancak son derece büyük bir kistik tümör tespit edildi. Doktorlar, tümörün 12 Aralık’ta yapılan yaklaşık üç saatlik ameliyatla çıkarıldığını ve büyüklüğü nedeniyle standart tıbbi atık kutularına sığmadığını açıkladı.

Ortiz, 2020 yılında sol yumurtalığından 6 santimetrelik bir kist alındığını ve bunu her doktor ziyaretinde dile getirdiğini, buna rağmen uzun süre görüntüleme yapılmamasına tepki gösterdi. Karnından 22 kiloluk tümör alınan, ameliyat sonrası yaklaşık 91 kiloya düşen Ortiz, yaşadıklarını paylaşarak özellikle kadınlara çağrıda bulundu.

HERKESE BİR UYARISI VAR

Angelica Ortiz, “Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız ısrarcı olun. Gerekirse ikinci, üçüncü doktora gidin. Kadınlar kendi bedenlerini iyi tanır” diyerek benzer durumdaki hastalara seslendi.

