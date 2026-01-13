Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yürüttüğü son araştırmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fareler üzerinde yapılan deneylerde ölümcül beyin tümörlerini tamamen ortadan kaldıran yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini duyuran Sancar, araştırmasındaki son durumu sosyal medyadan açıkladı.

Nobel ödüllü biyokimyacı Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, fareler üzerinde yürüttükleri çalışmada ‘glioblastoma tümörlerini’ tamamen ortadan kaldıran yeni bir tedavi yöntemi geliştirmişti.

Elde edilen bulguların bilim dünyasında büyük yankı uyandırdığını belirten Sancar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmanın henüz deneysel aşamada olduğunu vurguladı. Sancar, “Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır” dedi.

BEYİN KANSERİNDE ÇIĞIR AÇABİLİR

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, beyin kanserinin en agresif türlerinden biri olan glioblastoma üzerine yoğunlaşıldı. Araştırma kapsamında geliştirilen yeni yöntemin, farelerde sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümörleri ortadan kaldırdığı belirlendi.

TÜM TÜMÖRLER YOK EDİLDİ

Deneylerde, “EdU” adlı molekülün kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanması sonucu, glioblastoma tümörlerinin farelerde tamamen yok edildiği tespit edildi. Yapılan gözlemlerde, 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin belirgin şekilde uzadığı kaydedildi.

Çalışmanın, tedavisi son derece zor olan glioblastoma hastaları için umut verici bir gelişme olduğu ifade edilirken, uzmanlar bu yöntemin ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.

“EN AZ İKİ YIL DAHA GEREKLİ”

Prof. Dr. Aziz Sancar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, klinik aşamaya geçiş için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

• Türk Kamuoyuna Duyuru • Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim. • Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir. • Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim. • Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır. • Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim. • Selam ve saygılarımla.

