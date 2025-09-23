Eşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, “Unutkanlık, plan yapma ve problem çözme becerilerinde zayıflama, hâlihazırda bildiği görevleri tamamlamada zorluk, yer ya da zamana ait kafa karışıklıkları, konuşma ve yazmada kelime bulma problemi gibi belirtiler mutlaka dikkate alınmalı. Eşyaları yanlış yere koyma ve sonrasında koyduğu yeri bulamama, muhakeme kabiliyetinin bozulması, iş hayatından ve sosyal aktivitelerden kaçınma, duygu durum ve kişilik değişiklikleri de diğer belirtiler arasında sıralanabilir. Bu belirtiler varsa uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.