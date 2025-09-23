Eşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünyada en sık görülen demans (bunama) tipi olan alzaymır hastalığında beyin hücre ölümünün çok hızlı ve erken olduğunu belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, günlük hayatta ortaya çıkan birtakım değişikliklerin iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, “Unutkanlık, plan yapma ve problem çözme becerilerinde zayıflama, hâlihazırda bildiği görevleri tamamlamada zorluk, yer ya da zamana ait kafa karışıklıkları, konuşma ve yazmada kelime bulma problemi gibi belirtiler mutlaka dikkate alınmalı. Eşyaları yanlış yere koyma ve sonrasında koyduğu yeri bulamama, muhakeme kabiliyetinin bozulması, iş hayatından ve sosyal aktivitelerden kaçınma, duygu durum ve kişilik değişiklikleri de diğer belirtiler arasında sıralanabilir. Bu belirtiler varsa uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe