Gizli tehlikelere erken teşhis! Bebeğin geleceği bir damla topuk kanında saklı
Türkiye’de her yıl 5 bin bebek, doğumdan hemen sonra yapılan topuk kanı taraması sayesinde ölümcül ve kalıcı hasar bırakan altı hastalıktan kurtulabiliyor.
- Bu testle zekâ geriliğine yol açabilecek toksik maddeler erken tespit edilerek, çoğu zaman özel diyet veya ilaçla zararı engellenmektedir.
- Türkiye'de fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, hipotiroidi, adrenal hiperplazi, kistik fibrozis ve SMA olmak üzere altı hastalık taranmaktadır.
- Gelişmiş ülkelerde tarama kapsamının 30 ila 60'ın üzerine çıktığı belirtilmektedir.
- Her yıl 5 bin çocuk, tarama sayesinde erken teşhis alıp uygun tedaviyle sağlıklı yaşayabilmektedir.
- Fenilketonüri tedavisinin doğumdan sonraki ilk 15 gün içinde başlanması kritik öneme sahiptir.
- Fenilketonüri tanılı bir çocuğun annesi, tarama testlerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulunmuştur.
Doğumdan sonraki ilk günlerde bebeklerden topuk kanı alınması, metabolik ve hormonal hastalıkların belirti vermeden tespit edilmesini sağlıyor.
Böylece test kalıcı engellilik ve bebek ölümlerinin önlenmesinde hayati rol oynuyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gündüz “Bu testle zekâ geriliğine yol açabilecek toksik maddeleri bebekken tespit ediyoruz. Çoğu zaman özel bir diyet ya da ilaçla zararı engelliyoruz. Ancak kan alınmazsa, altıncı aydan sonra gelişecek beyin hasarı veya işitme kaybını geri döndürmek mümkün olmuyor” dedi.
5 BİN ÇOCUĞA ERKEN TEŞHİS
Türkiye’de tarama kapsamında fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, hipotiroidi, adrenal hiperplazi, kistik fibrozis ve SMA olmak üzere altı hastalık taranıyor.
Gelişmiş ülkelerde bu sayının 30 ila 60’ın üzerine çıktığını belirten Gündüz “Tarama kapsamının genişletilmesi, daha fazla bebeğin hayatını kurtaracak. Her yıl 5 bin çocuk, tarama sayesinde erken teşhis alıyor ve uygun tedaviyle sağlıklı yaşayabiliyor. Kurutma kâğıdına damlatılan kan, Ankara ve İstanbul’daki merkez laboratuvarlara gidiyor. Özellikle fenilketonüri hastalığında tedavinin doğumdan sonraki ilk 15 gün içinde başlanması kritik” ifadelerini kullandı.
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‘İHMAL ETMEYİN’
Fenilketonüri (tedavi edilmediğinde beyin hasarı ve ciddi zihinsel geriliğe yol açan amino asit metabolizma bozukluğu) tanılı Meysa Aksu’nun (12) annesi Leyla Aksu da ailelere çağrıda bulundu: Topuk kanı alınmasaydı kızım çok ağır sağlık problemleri yaşayabilirdi. Tarama testlerini ihmal etmeyin.
Meysa, şu an özel diyetiyle eğitimini başarıyla sürdürüyor.