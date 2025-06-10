İnatçı şişmanlığınızın sebebi tiroit olabilir! Haşimato gençlerde de görülüyor

“Sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum”, “Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorum”, “Kendimi bir türlü ısıtamıyorum, sürekli üşüyorum”, “Su içsem kilo alıyorum, ne yaptıysam bir türlü kilo veremiyorum”… Bu ve benzeri şikâyetler Hashimato (Haşimato) hastalığının belirtileri olabilir.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Günümüzde çevresel toksinler, aşırı iyot tüketimi, sigara kullanımı ve aşırı stres derken Hashimato’nun giderek yaygınlaştığını, son yıllarda sadece yetişkinlerde değil gençlerde de görüldüğünü belirten Acıbadem Kartal Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Ece Demirbaş “Bütün otoimmün hastalıklar arasında görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alan Hashimato; bağışıklık sisteminin tiroit bezini hedef alıp iltihaplandırdığı otoimmün bir hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık her 1.000 kişiden birinde Hashimato tiroiditi olduğu bilinmektedir. Belirtiler genellikle yavaş geliştiği için hastalık fark edilmeyebilir. Ayrıca tiroit bezine karşı antikorları olup belirgin hipotiroidi tablosu geliştirmeyen hastalar da mevcuttur. Tedavi edilmediğinde Hashimato tiroiditi ciddi hipotiroidizme, kardiyovasküler hastalıklara, infertiliteye (kısırlık) ve hatta tıbbi bir acil durum olarak bilinen ve hayati riske yol açabilen “miksödem koması” tablosuna sebep olabilir” dedi.

Dr. Zeynep Ece Demirbaş “Ülkemizde aşırı iyot tüketimi, sigara kullanımı, artan stres düzeyi, aşırı steril ortamlarda büyümek, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve kimyasal toksinlere maruz kalma gibi faktörlerle yaklaşık her 10 kadından birinde Hashimato tiroiditi görülmektedir. Kadınlarda erkeklere göre 7-10 kat daha sık gözleniyor. Son yıllarda hastalık gençlerde de görülmektedir. Bütün dünyada otoimmün hastalıkların sıklığında artış yaşanmaktadır” diye konuştu.