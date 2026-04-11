En önemli sorunlardan birinin sağlıkçıya şiddet olduğunu vurgulayan Dr. Nedim Uzun “Hekime şiddete de trafik cezaları kadar ağır cezalar verilmeli” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul Tabip Odası başkanlığına aday olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, seçilmesi hâlinde kurumu yeniden hekimlerin haklarını koruyan güçlü bir yapıya dönüştüreceklerini açıkladı. Mevcut yapının işlevini kaybettiğini savunan Dr. Uzun “Tabip Odası sadece bir dernek değil, bütün hekimlerin hakkını koruyup sesini duyurmakla yükümlü anayasal bir meslek kuruluşudur. Ancak bugün bu temel görevini yerine getiremiyor” dedi.

HEKİMLERİN HAKLARI KORUNACAK

Hekimlerin her geçen yıl daha fazla hak kaybı yaşadığını vurgulayan Dr. Nedim Uzun, mesleğin toplumdaki saygınlığının zedelendiğini ifade etti. “Hekimlik artık şiddete maruz kalan, değersizleştirilen bir meslek hâline geldi. Oysa tabip odasının asli görevi hekimlerin hak ve menfaatlerini korumaktır” diyen Uzun, bu görevin yeniden hayata geçirileceğini söyledi.

İTİBARI YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ

Yaklaşık 50 bin hekimin görev yaptığı İstanbul’da İstanbul Tabip Odasının hem hekimler hem de kamuoyu nezdinde itibar kaybı yaşadığını belirten Dr. Uzun “Sağlık hizmeti dediğimiz faaliyetin ana unsuru hekim. Sağlık politikaları oluşturulurken hekimi bu işin dışında tutarsanız olmaz. Öyle bir noktaya gelindi ki orayı çiftlik yapmışlar ve oradan bizim adımıza kendi ideolojik propagandalarını yapıyorlar. Kendilerini tatmin ediyorlar. Şu anda İstanbul Tabip Odası dünyanın en büyük ancak en etkisiz tabip odası durumunda. Hekimlerin tamamını temsil etmekten uzak bir yapı var. Hatta toplum ve bizim meslektaşlarımız gözünde ‘illegal’ bir algısı var. Bazı hekimler odaya üye olmayı dahi istemiyor. Biz burayı hekimlerin gurur duyacağı, isteyerek üye olacağı bir kurum hâline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

MUAYENE SÜRELERİ GÜNDEMDE

Kısa muayene sürelerinin sağlık sisteminin en kritik sorunlarından biri olduğunu belirten Uzun “5 dakikada muayene olmaz. Bu durum hem hastayı hem hekimi olumsuz etkiliyor, gereksiz tetkikleri artırıyor” ifadelerini kullandı. Bilimsel kriterlere göre asgari muayene süreleri belirlemek için çalışma yapacaklarını söyledi.

HEKİMLERE MALPRAKTİS GÜVENCESİ

Özellikle özel hastane ve muayenehane hekimlerinin malpraktis davalarında büyük risk altında olduğunu söyleyen Dr. Uzun, mevcut sistemde tüm yükün hekimin üzerinde kaldığını belirtti. “Sigorta sistemi yetersiz. Özel hastanelerde hekimler milyonluk tazminatlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yük adil şekilde paylaşılmalı” diyen Uzun, SGK, hastane ve sigorta şirketlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI SERT TEDBİR

Sağlıkta şiddetin en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Uzun, caydırıcı cezaların artırılması gerektiğini ifade etti. “Bir hekime saldırı sadece doktora değil, tüm sağlık sistemine yapılmış olur. Arabadan çıkıp saldırana 180 bin TL ceza, hekime saldırana 3 bin TL ceza veriliyor. Hekime şiddete de, trafikteki gibi yüksek para cezaları uygulanmalı” diyen Dr. Uzun, bu konuda somut düzenlemeler için mücadele edeceklerini söyledi.



