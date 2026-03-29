80 yaşındaki doktor pistte madalya peşinde
Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde görev yapan Mehmet Murat Kaçar, doktorlukla atletizmi bir arada yürütüyor.
Atletizme 16 yaşında başlayan Kaçar, uzun bacak yapısının avantajıyla yöneldiği engel koşu branşında genç yaşta Türkiye rekoru kırarak millî takıma seçildi ve 1964 yılında Bükreş’te Balkan Şampiyonası’na katıldı. Aktif sporculuğa 1976’da ara vererek tıp kariyerine yönelen Kaçar, 1986’da İsveç’in Malmö şehrindeki Masterler Avrupa Şampiyonası ile pistlere geri döndü.
Bu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara aralıksız katılan Kaçar, 40 yılı bulan kariyerinde yüzlerce madalya kazandı.
İnegöl’deki Osmangazi Belediyespor sporcusu Kaçar, Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2000’li yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler aldığını söyledi.
Kırılamayan rekorlarının olduğunu belirten Kaçar, imkânları elverdiğince yarışmalara katılmaya devam edeceğini vurguladı.