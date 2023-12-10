Kış çaylarının fazlası zarar

10 Aralık 2023 07:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 07:22

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlarda da artış başladı. Vatandaşlar, ilaçların yanında bu dönemde en çok bitki çaylarına yöneldi. Bitki çayları rahatlatıcı bir his vermesine rağmen fazla kullanımı bazı hastalar için risk oluşturabiliyor. Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Mine Işık Arıgün, oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Bu yıl, adenovirüs, rinovirüslere bağlı 20-25 gün gibi uzun süreli gribal enfeksiyonların gözlemlendiğini belirten Arıgün “Zencefil, rezene, papatya, taze ve kurutulmuş kekik, nane çayları grip dönemlerinde çokça tercih edilir. Ancak bunların bazıları özellikle hipertansiyon hastaları ve hamilelerde tansiyon değişikliklerine yol açabiliyor. Diyabetik hastalarda kan şekerinde ani düşme veya yükselmelere sebep olabiliyor” dedi.

Bitki çaylarının aynı zamanda kanamayı artırıcı bir etkisi de olduğunun altını çizen Arıgün “Bundan dolayı düzenli ilaç kullanan şeker, kalp hastalarının ve hamilelerin doktoruna sormadan çay tüketmemesi gerekiyor. Bunları genellikle günde bir tane öneriyoruz. Buna ek olarak piyasada satılan değişik karışımlar oluyor. Bunların içindekinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bitki çayı diye satılıyor, içinde şunlar var, deniliyor ama onlara da güvenemiyoruz. Taze nane ya da evde kurutulmuş naneden yapılan çayları öneriyorum. Bunun içine eğer kişi şeker hastası değilse biraz bal, ince bir dilim taze zencefil eklenerek içilebilir” ifadelerini kullandı.