Orzax’ın “Deney’imli Çocuklar” projesi, 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı. KidZania İstanbul’da çocuklar farmakolog rolü üstlenip deneyler yaparken analitik düşünme, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi beceriler kazanıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Orzax; “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı.

Orzax’ın KidZania İstanbul’daki deneyim alanında çocuklar; farmakolog rolüne girerek vitamin, mineral ve probiyotiklerin biyolojik etkilerini analiz ediyor, güvenlik ekipmanları eşliğinde deneyler yapıyor ve elde ettikleri sonuçları değerlendiriyor. Bu süreç, çocukların yalnızca bilimsel bilgiyle tanışmalarını değil; aynı zamanda analitik düşünme, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi geleceğe taşınabilir beceriler kazanmalarını sağlıyor.

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan, “2025 yılında 15 bini aşkın çocuğun birebir bu deneyimi yaşaması, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor. Biz bu projeyle bilimi sevdirmenin ötesine geçiyoruz. Çocuklarımızın düşünme biçimlerine uzun vadeli bir yatırım yapıyor; onlara analitik bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

