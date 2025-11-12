Teknoloji milyarderleri gizlice "gen bebek" üretiyor! Dünyanın yasakladığı deneyi yaptılar

Wall Street Journal’ın haberine göre, "Preventive" adlı gizli bir girişim, Çin dışında bilinen ilk genetiği değiştirilmiş bebeği dünyaya getirmek için çalışmalar yürütüyor.

ABD'DE YASAK AMA PARA VARSA SINIR YOK

İnsan genlerinin doğrudan değiştirilmesi, yani "germ hattı gen düzenleme", etik ve yasal açıdan en tartışmalı alanlardan biri.

ABD’de gen düzenleme çalışmaları Kongre kararıyla yasaklandı. Yasa yalnızca federal fonlarla yürütülen araştırmaları kapsıyor. Özel sermaye ile yapılan deneyler doğrudan yasaklı sayılmasa da, bu tür çalışmalara katılan bilim insanları meslek hayatlarını riske atıyor.

Genetik çevrelerinde bu tür denemelere karşı endişe o kadar büyük ki, birçok bilim insanı 10 yıllık küresel moratoryum talep ediyor.

SKANDALIN MERKEZİNDE TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ

Habere göre, “Preventive” adlı şirketin arkasında, Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve OpenAI CEO’su Sam Altman gibi teknoloji dünyasının en güçlü isimleri bulunuyor.

Kaynaklara göre startup, kalıtsal bir hastalığı ortadan kaldırmak için DNA’sı değiştirilen bir embriyodan doğacak bebek üzerinde çalışıyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, şirket yöneticilerinin kısa süre önce "çocuk sahibi olmak isteyen ve bu deneyle ilgilenen isimsiz bir çiftle" temasa geçtiğini aktardı.

CEO'DAN İNKAR GELDİ

Preventive’in CEO’su Lucas Harrington, bu görüşmelerin yapıldığını reddediyor. Ancak Harrington, ABD’de gen hackleme deneylerinin onaylanmasının yasal olarak imkansız olduğunu kabul ediyor.

Şirket, bu yüzden deneylerini ABD dışında yürütüyor.

GENETİK TASARIM BEBEK YARIŞI

Wall Street Journal’a göre Preventive, “zengin teknoloji milyarderleri” tarafından finanse edilen çok sayıda benzer genetik girişimden yalnızca biri.

Bunlardan biri olan Herasight, embriyoların zeka seviyesini tahmin edebildiğini iddia ediyor.

Bir diğer şirket Nucleus, yalnızca 9.999 dolar karşılığında poligenik tarama hizmeti sunuyor.

YENİ NESİL FRANKENSTEİN

Forbes yazarı Erik Sherman, 2017’de CRISPR teknolojisiyle ilk gen düzenleme başarısından sonra şu ifadeyi kullanmıştı:

"Bu teknolojinin insanlığı özgürleştireceğini iddia edenler olacaktır. Ancak bu, otomasyonun işçileri özgürleştirmesi gibi bir yanılsamadır."