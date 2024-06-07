Meksika'da kuş gribi uyarısı: Seyahat edecekler dikkat etsin!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün Meksika’da H5N2 olarak adlandırılan kuş gribinin bir alt varyantına karşı ilk kez ölümlü vaka bildirimi yapıldığın hatırlatarak buraya yapılan seyahatlerde dikkatli olunması uyarısını yaptı.

ZİYNET KOCABIYIN'IN HABERİ - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün Meksika’da H5N2 olarak adlandırılan kuş gribinin bir alt varyantına karşı ilk kez ölümlü vaka bildirimi yapıldığın hatırlatarak buraya yapılan seyahatlerde dikkatli olunması uyarısını yaptı. Öte yandan Meksika, DSÖ’nün kuş gribi ile ilgili bildirimini kabul etmediğini duyurdu. Meksika’daki vakada, kişide ateş, genel halsizlik, mide bulantısı, ishal ve solunum güçlüğü geliştiği bilgisinin verildiğine dikkat çeken Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, her bulaşıcı hastalıkla olduğu gibi en etkili korunma yönteminin aşı olduğuna işaret etti. Dr. Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün; “bu virüsün insanlar arasında kolayca bulaşma yeteneğini kazanmaması nedeniyle topluluk düzeyinde daha fazla yayılma ihtimali düşük görülüyor” şeklindeki açıklamasının iyi bir haber olduğunu söyledi.