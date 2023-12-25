25 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:36

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Fotbolcu, stres yüklü şehir hayatının kalp ve damar hastalıklarının görülmesini 40'lı yaşlara kadar düşürdüğünü söyledi.

Doç. Dr. Fotbolcu, yoğun stresin, trafikte geçirilen uzun saatler ile sürekli bir yerlere yetişme telaşının vücuda ve kalp sağlığına olumsuz sonuçları olduğunu belirterek metropol hayatının kişiye çok fazla stres yüklediğinin altını çizdi:

"Özellikle sigara içen hastalarımızda bu durum kalp krizi, halk arasında inme, felç dediğimiz serebral hastalıklar, yine bacak damarlarının tıkanması ile sonuçlanıyor. Son zamanlarda stres yüklü şehir hayatı kalp ve damar hastalıklarının görülmesini 40'lı yaşlara kadar düşürdü."

'İNSANI RUHEN DESTEKLEYEN İLİŞKİLER KENTTE YOK'

Doç. Dr. Fotbolcu, şehir hayatında kırsal yerlere göre doğal beslenmenin bozulduğunu, küçük yerlerdeki insanı besleyen, ruhen destekleyen sıcak ilişkilerin de kentte bulunamadığını dile getirdi.

Yoğun trafiğin de insanları çok ciddi bir şekilde strese soktuğunu, buna sigara kullanımı da eklendiğinde çok erken yaşlarda kalp krizleri, felç, bacak damarlarında tıkanma ve kangren gibi rahatsızlıkları görebildiklerine dikkati çeken Fotbolcu, şöyle devam etti:

"Şehir hayatında strese yardımcı oluyor gibi gözüken sigara aslında hastayı kısır bir döngüye sokuyor. Bu kısır döngü çok daha erken yaşta ciddi rahatsızlıklara, kanserlere sebebiyet vermekte. Dolayısıyla şehir hayatında yaşayan, özellikle ailesinde, birinci derece yakınlarında, akrabalarında kalp krizi geçiren, stent takılan, bypass olan, felç geçiren, bacak damarlarında tıkanıklık olan hastalarımızın sigaradan uzak durmaları gerekiyor."

ŞEHRİN STRESİNDEN KURTULMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için düzenli spor yapılması gerektiğini dile getiren Fotbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stresten kurtulabilmek için mutlaka düzenli spor yapmak, etrafımızdaki yeşil, sosyal alanlarda, açık havada yürümek gerekli. Haftada 3-4 gün, yarım saat, 40 dakika tempolu 5 bin adım veya hafif ter atacak şekilde 10 bin adım şeklinde düzenli egzersizler yapmak kalbimize çok iyi gelecektir. Yakınlarımızla, dostlarımızla güzel ve ruhu besleyecek ilişkiler kurmak çok çok iyi olur. Bir de doğal beslenmek çok önemli. Şehir hayatında hormonsuz organik gıdalara ulaşıp, dengeli bir şekilde meyvemizi, sebzemizi tüketmek ve dengeli beslenmek de çok çok önemli diye düşünüyorum."

İSTANBUL TRAFİĞİ 3,5 YIL ÇALIYOR

Öte yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Yeditepe Üniversitesi'nden akademisyenler, İstanbul trafiğini 9 yıl boyunca analiz ederek raporladı. "İstanbul Trafik Otoritmi" başlıklı raporda, İstanbul'da ortalama yaşam süresinin 81 yıl olarak hesaplandığı belirtilerek, "Ömrün yaklaşık 3,5 yılı trafikte geçerken, sıkışıklığa bağlı boşa geçen zaman 2,5 yıl seviyesine doğru yaklaşıyor" değerlendirmesi yapıldı.