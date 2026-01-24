Mide koruyucu kullananlar dikkat! Doktor kontrolü şart
Mide koruyucular masum değil. Aylarca, yıllarca bilinçsiz kullanım; B12 eksikliği, kemik erimesi ve enfeksiyon riskini artırıyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Dağ, mide koruyucu ilaçların kısa süreli ve doktor kontrolünde faydalı olduğunu ancak uzun süreli ve bilinçsiz kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.
- Mide koruyucu ilaçlar, her mide ağrısında hemen başlanmamalı, kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
- Uzun süreli ve hekime danışmadan kullanımları çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir.
- Bu olumsuz etkiler arasında B12/magnezyum eksikliği, kemik erimesi riski ve bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık bulunur.
- Mide asidinin azalmasına bağlı sindirim problemleri de görülebilir; özellikle yaşlı hastaların daha dikkatli olması gerekir.
Her mide ağrısında ya da yanma hissinde hemen mide koruyucu ilaçlara başlamanın doğru olmadığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Dağ “Mide koruyucu ilaçlar, mide asidini azaltarak şikâyetleri rahatlatır. Kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanıldığında oldukça faydalıdır.
Ancak aylarca, hatta yıllarca hekime danışmadan kullanılması bazı olumsuz etkilere neden olabilir” dedi.
Doç. Dr. Dağ, uzun süreli mide koruyucu kullanımının B12 vitamini ve magnezyum eksikliği, kemik erimesi riskinde artış, bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, mide asidinin azalmasına bağlı sindirim problemleri gibi sorunlara yol açabileceğini ve özellikle yaşlı hastaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.