Mide koruyucular masum değil. Aylarca, yıllarca bilinçsiz kullanım; B12 eksikliği, kemik erimesi ve enfeksiyon riskini artırıyor.

Her mide ağrısında ya da yanma hissinde hemen mide koruyucu ilaçlara başlamanın doğru olmadığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Dağ “Mide koruyucu ilaçlar, mide asidini azaltarak şikâyetleri rahatlatır. Kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanıldığında oldukça faydalıdır.

Ancak aylarca, hatta yıllarca hekime danışmadan kullanılması bazı olumsuz etkilere neden olabilir” dedi.

Doç. Dr. Dağ, uzun süreli mide koruyucu kullanımının B12 vitamini ve magnezyum eksikliği, kemik erimesi riskinde artış, bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, mide asidinin azalmasına bağlı sindirim problemleri gibi sorunlara yol açabileceğini ve özellikle yaşlı hastaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

