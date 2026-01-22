Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye’nin omuz ve dirsek cerrahisi alanında Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika’yla yarışır seviyede olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, uluslararası hastaların da bu başarıyı tercih ederek Türkiye’ye geldiğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Omuz ve dirsek cerrahisi alanında Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika’yla yarışabilir durumda olduğumuzu söyleyen Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Hem yapılan ameliyat seviyeleri hem cerrahi işlemler hem de hocalarımızın bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır durumdayız. Bu ülkelerden gelen davetler üzerine hocalarımız söz konusu yerlere gidip birçok konuşma ve bilimsel toplantı gerçekleştiriyor” dedi.

Türkiye’nin sadece omuz ve dirsek cerrahisi alanında değil, tüm ortopedik problemlerde iyi bir yerde konumlandığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, “O sebeple hem yakın çevreden hem de uzak çevreden çok sayıda uluslararası hasta Türkiye’ye geliyor. Tıpta geçerli bir kanı vardır, hasta hastayı getirir. Memnun olan hasta, yenilerini getiriyor. Bu nedenle uluslararası hasta noktasında da her geçen gün daha iyi noktaya doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

