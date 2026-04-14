Samsun’un Bafra ilçesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri, sunduğu ücretsiz sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor. Bafra İlçe Sağlık Müdürü Hamiyet Çaylı, merkezlerin işleyişi ve sağlanan imkanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Sağlığınız hayatınızın merkezinde olsun” anlayışıyla hizmet verdiklerini belirten Çaylı, bu merkezlerin aile sağlığı merkezleri ile hastaneler arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

PSİKOLOG, DİYETİSTEN, FİZYOTERAPİST...

Merkezlerde multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunulduğunu vurgulayan Çaylı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekiplerin vatandaşlara destek verdiğini söyledi.

Öte yandan, kısa süre önce hizmete giren sigara bırakma polikliniğinin aktif olarak çalıştığını belirten Çaylı, sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel destek sağlandığını dile getirdi. Gebe Okulu ile de anne adaylarının hamilelik süreci boyunca bilgilendirildiğini kaydetti.

MOBİL HİZMETLER DE DEVREDE

Mobil sağlık hizmetlerinin de yaygın şekilde sürdüğünü ifade eden Çaylı, Yakakent, Alaçam ve Ondokuz Mayıs ilçelerinde vatandaşlara düzenli olarak hizmet ulaştırıldığını belirtti. Ekiplerin planlama dahilinde hastaları bulundukları yerden alarak Sağlıklı Hayat Merkezlerine götürdüğünü ve gerekli taramaların ardından tekrar ulaşımlarını sağladığını aktardı.

Köylerde yapılan sağlık taramalarının kapsamının genişletildiğini de belirten Çaylı, son dönemde yabancı uyruklular için açılan polikliniğin de hizmet vermeye başladığını söyledi.

Tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Çaylı, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanmaya davet etti.

