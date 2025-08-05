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Haberler > Sağlık > Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı! Serebral palsi hastası 7 yaşındaki hasan

Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı! Serebral palsi hastası 7 yaşındaki hasan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı! Serebral palsi hastası 7 yaşındaki hasan
Serebral Palsi, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Henüz altı aylıkken oğlu Hasan Emrem’deki gelişim geriliğini fark eden Canan Erdem, oğluna serebral palsi (SP) teşhisi konulduğu günden beri mücadele veriyor.

Beynin; hareket, duruş ve dengeyi sağlayan kısmının hasar alması ya da gelişmemesi durumunda ortaya çıkan SP hastalığı nedeniyle yıllardır oğluna fizik tedavi aldıran Canan Emrem, sonunda oğlunun yürüdüğünü gördü. Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’dan iki senedir fizik tedavi alan 7 yaşındaki Hasan Emrem, bugün annesinin elinden tutarak yürüyebiliyor.

Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı! Serebral palsi hastası 7 yaşındaki hasan - 1. Resim

Hastaneye tekerlekli sandalyeyle gelen, hiçbir ihtiyacını tek başına karşılayamayan Hasan Emrem’in bugün geldiği noktadan çok mutlu olduğunu belirten annesi Canan Emrem, “Biz buraya geldiğimizde Hasan elimden tutup yürüyemiyordu, emekleyemiyordu. Şu anda emekliyor, yürüyor hatta koşturuyor. Sadece tek elle elimden tutup yürüyebiliyor. Bağımsız bir şekilde ayağa kalkıp 20 adım atabiliyor. Onu ayakta görmek dünyalara bedel” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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