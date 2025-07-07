Türkiye, onlara umut oldu! Bir annenin çaresiz bekleyişi Antalya’da son buldu

Doğuştan gelen biliyer atrezi (safra kanalı yokluğu) nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan Nijeryalı minik Mercy, annesinden alınan karaciğerle Antalya'da hayata tutundu.

Doğuştan gelen biliyer atrezi (safra kanalı yokluğu) nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan Nijeryalı Mercy’den sevindiren haber geldi. Nakil öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Yardım edin" çağrısında bulunan anne Enoma Michelle Isoken, başarılı geçen nakil sonrası açıklamalarda bulundu.

''MERCY İÇİN GERÇEK ŞANS''

Türkiye'ye geldiğinde ortamı görünce ‘Evet, burada bunu yapabilirler' dediğini bildiren anne Isoken, ''Mercy için gerçek şans burada doğdu" şeklinde konuştu.

DAHA MİNİCİKTİ: CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Nijerya'nın Edo eyaletine bağlı Ubiaja kentinde dünyaya gelen 2 yaş 9 aylık Mercy Adesuwe Etemini, doğuştan gelen biliyer atrezi (safra kanalı yokluğu) hastalığı nedeniyle erken yaşta ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Gözlerinde sararma, ciltte kaşıntı, yürüyememe gibi belirtilerle başlayan süreçte, uzun süre teşhis konulamadı. Mercy, 2024 yılı başında artık ayakta duramaz hale geldi.

''MERCY ÖLMESİN'' DİYEREK ÇAĞRIDA BULUNDU

Mercy'nin annesi Enoma Michelle Isoken, Temmuz 2024'te sosyal medyada yayınladığı videoda gözyaşlarıyla yardım çağrısı yaptı. "Bebeğim acı çekiyor. Sadece yaşasın istiyorum" diyerek destek isteyen anne, sürecin başında bağış toplamakta zorlandıklarını söyledi. İlk etapta Nijeryalı bir bağışçı ve Rusya merkezli bir yardım kuruluşunun desteğiyle Antalya’da bir hastaneye yönlendirilen aile, gerekli tutarın tamamlanmasının ardından Türkiye'ye geldi.

ANNESİNDEN ALINAN PARÇA NAKLEDİLDİ

Mercy'ye Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından 15 Mayıs'ta annesinden alınan karaciğer parçası nakledildi.

''TÜRKİYE, BİZE UMUT OLDU''

Türkiye'ye geliş anını anlatan Isoken, "Burası bize bir umut oldu. Geldiğimde doktorları ve ortamı görünce içim rahatladı. Dedim ki ‘evet, burada bunu yapabilirler'. Mercy için gerçek şans burada doğdu. Kızım gülüyorsa, ben de gülüyorum. Artık hep birlikte gülüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, süreci şöyle anlattı:

"Mercy doğuştan safra kanalı yokluğu (biliyer atrezi) hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliğine girmişti. Maalesef erken dönemde yapılması gereken ameliyatı olamamıştı. Bize başvurduğunda karaciğer sirozu gelişmişti ve genel durumu kötüydü. Annesi donör adayıydı, yapılan testler olumlu çıktı ve 15 Mayıs'ta nakli gerçekleştirdik."

''AFRİKA’DAN GELEN İLK BEBEK HASTAMIZ''

Ameliyat sonrası takibe alınan Mercy'nin yaklaşık bir buçuk ay boyunca Antalya'da kaldığını belirten Aliosmanoğlu, "Takiplerimiz olumlu ilerledi, sağlık durumu düzeldi. Şimdi memleketine dönüyor. Mercy, Afrika'dan gelen ilk bebek hastamız oldu. Bu hem hasta hem merkezimiz adına önemli bir başlangıç. Türkiye dışında başka merkezlerle de görüşmüşler, ancak son kararı Türkiye'de ameliyat olmaktan yana kullanmışlar. Bu da bizim için onur verici" dedi.