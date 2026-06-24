Türkiye Sağlık Vakfı, plastik baharat değirmenleri konusunda uyardı: Cam veya metal öğütücüleri tercih edin. Diğerleri mikroplastik salabiliyor.

Günlük hayatta, mutfaklarda ve restoranlarda yaygın olarak kullanılan baharat değirmenleri, son dönemde mikroplastik tartışmalarının yeni hedef noktalarından biri oldu.

Özellikle plastik dişliye sahip baharat değirmenlerinin, kullanım sırasında baharatlara mikroplastik parçacıkları karıştırabileceğine dair bilimsel veriler dikkati çekiyor.

Türkiye Sağlık Vakfı: Plastik öğütücüler mutfaktaki sessiz tehlike

Araştırmalar, sessiz bir tehlike olan mikroplastiklerin içme suyunda, deniz ürünlerinde, ambalajlı gıdalarda ve hatta solunan havada bulunabildiğini ortaya koyuyor.

Türkiye Sağlık Vakfı: Plastik öğütücüler mutfaktaki sessiz tehlike

Uzmanlar, bu parçacıkların özellikle bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Türkiye Sağlık Vakfı (TSV), mikroplastik maruziyetini azaltmak isteyen tüketicilere plastik yerine cam gövdeli, seramik veya metal öğütme mekanizmasına sahip baharat değirmenlerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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