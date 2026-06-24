Türkiye Sağlık Vakfı: Plastik öğütücüler mutfaktaki sessiz tehlike
Türkiye Sağlık Vakfı, plastik baharat değirmenleri konusunda uyardı: Cam veya metal öğütücüleri tercih edin. Diğerleri mikroplastik salabiliyor.
- Plastik dişliye sahip baharat değirmenleri, kullanım sırasında baharatlara mikroplastik parçacıkları karıştırabilir.
- Mikroplastikler içme suyunda, deniz ürünlerinde, ambalajlı gıdalarda ve solunan havada bulunabilir.
- Uzmanlar, mikroplastiklerin bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyor.
- Türkiye Sağlık Vakfı, plastik yerine cam gövdeli, seramik veya metal öğütme mekanizmalı baharat değirmenlerini tavsiye ediyor.
Günlük hayatta, mutfaklarda ve restoranlarda yaygın olarak kullanılan baharat değirmenleri, son dönemde mikroplastik tartışmalarının yeni hedef noktalarından biri oldu.
Özellikle plastik dişliye sahip baharat değirmenlerinin, kullanım sırasında baharatlara mikroplastik parçacıkları karıştırabileceğine dair bilimsel veriler dikkati çekiyor.
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Araştırmalar, sessiz bir tehlike olan mikroplastiklerin içme suyunda, deniz ürünlerinde, ambalajlı gıdalarda ve hatta solunan havada bulunabildiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, bu parçacıkların özellikle bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyor.
Türkiye Sağlık Vakfı (TSV), mikroplastik maruziyetini azaltmak isteyen tüketicilere plastik yerine cam gövdeli, seramik veya metal öğütme mekanizmasına sahip baharat değirmenlerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.