İSO 500 araştırması, Türk savunma ve havacılık sanayisinin küresel pazarlardaki gücünü tescilledi. Listede yer alan 11 sektör devi toplam 6,8 milyar dolara yakın ihracata imza atarken; ARCA, TUSAŞ, Otokar, ROKETSAN ve ASELSAN genel ihracat liginde ilk 30 şirket arasına girmeyi başardı.

Türk savunma ve havacılık sanayi, üretim kapasitesindeki büyümeyi ihracat rakamlarına da yansıtarak Türkiye ekonomisindeki stratejik konumunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, sektör şirketlerinin uluslararası pazarlardaki yükselişini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, İSO 500 listesinde yer alan 13 savunma ve havacılık şirketinden ihracat verisi açıklanan 11 şirketin toplam ihracatı 6 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Sektörün ihracat performansı, Türkiye’nin savunma ürünlerinde küresel ölçekte rekabet gücünü artırdığını ortaya koydu.

Küresel ligde Türk fırtınası! Savunma şirketleri zirveye oynuyor

İSO 500’E DAMGA VURDULAR

İhracatta sektör liderliği, 2 milyar 916 milyon 425 bin dolarlık dış satımla ARCA Savunma’nın oldu. Şirket, bu performansıyla İSO 500 genel ihracat sıralamasında da 5’inci sıraya yükseldi. Üretimden net satışlarda 115,7 milyar lirayı aşan ARCA, mühimmat ve silah sistemlerindeki yüksek üretim kapasitesini ihracata dönüştürerek dikkat çekti. Savunma ve havacılık sektörünün bir diğer devi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 1 milyar 33 milyon 727 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 14’üncü sırada yer aldı. Şirket, üretimden net satışlarda da 140 milyar 894 milyon 845 bin 580 lirayla savunma ve havacılık şirketleri arasında en üst sırada yer almıştı. Ticari ve askerî kara aracı üreticisi Otokar, 891 milyon 558 bin dolarlık ihracatla 17’nci sıraya yükselirken, ROKETSAN 733 milyon 536 bin dolarlık ihracatla 22’nci sırada yer buldu. ASELSAN ise 492 milyon 75 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek genel sıralamada 29’uncu oldu. Böylece ARCA, TUSAŞ, Otokar, ROKETSAN ve ASELSAN, İSO 500’ün ihracat liginde ilk 30 şirket arasında yer aldı.

Küresel ligde Türk fırtınası! Savunma şirketleri zirveye oynuyor

ORDULARIN TEDARİKÇİSİ TÜRKİYE

Savunma ve havacılık ekosisteminin önemli oyuncuları da ihracattaki performanslarıyla öne çıktı. Havacılık ve uzay sanayisine yapısal parçalar, motor bileşenleri ve alt sistemler üreten Alp Havacılık, 187 milyon 646 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 124’üncü oldu.

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Askerî kara araçları üreticisi Nurol Makina 171 milyon 776 bin dolarlık ihracatla 139’uncu sırada yer alırken, silah sistemleri üreticisi Samsun Yurt Savunma Sanayi 123 milyon 882 bin dolarlık ihracatla 192’nci sıraya yerleşti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 85 milyon 564 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek listede 243’üncü sırada yer aldı. Yazılım tabanlı savunma çözümleri geliştiren HAVELSAN’ın ihracatı 78 milyon 9 bin dolar olurken şirket 258’inci sıraya yükseldi. BMC Otomotiv ise 58 milyon 807 bin dolarlık ihracatla genel sıralamada 290’ıncı oldu.



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