Tam bağımsızlık vizyonuyla büyüyen yerli savunma sanayii, 50 bini mühendis olmak üzere 100 bin nitelikli istihdama ulaştı. Bu dev mühendis ordusunun oluşmasında; TEKNOFEST rüzgârıyla başlayan teknoloji seferberliği, tersine beyin göçünü tetikleyen yüksek maddi imkân ve maaşlar en büyük etkeni oluşturuyor.

KAAN ZENGİNLİ-Türkiye’nin stratejik vizyonunun en önemli kalesi olan savunma sanayii, teknolojik bağımsızlığın yanı sıra insan kaynağı ve istihdam alanında da tarihî bir başarı hikâyesi yazıyor.

Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayicileri Derneği (ASD Europe) verilerine göre; Avrupa’da savunma sanayii istihdamı Almanya, Fransa ve İngiltere gibi köklü ülkelerde ortalama 80 bin ile 120 bin kişi arasında seyrediyor. Bu ülkelerdeki toplam istihdam sayıları içinde mühendislerin oranı yüzde 40 civarında seyrediyor.

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Türkiye ise Millî Teknoloji Hamlesi ile oluşturduğu eşsiz ivme sayesinde, Avrupalı rakiplerinin on yıllara yayarak kurduğu yetenek havuzunu sadece 20 yıl gibi çok kısa bir sürede inşa etmeyi başardı. Bugün itibarıyla yaklaşık 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiği yerli savunma sanayiinde, 50 bini mühendis olmak üzere toplamda 100 binin üzerinde nitelikli personelden oluşan dev bir kadro görev yapıyor.

TEKNOFEST kuşağı meyvesini verdi: Gençlerin yeni rotası savunma sanayii

HEDEF AVRUPA’NIN ZİRVESİ

Geliştirilen yeni projeler, seri üretime geçen millî sistemler ve her geçen gün artan ihracat kapasitesi sayesinde, sektördeki toplam istihdamın kısa vadede 158 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Bu stratejik hedefe ulaşıldığında Türkiye; Avrupa kıtasında savunma ve havacılık alanında en çok nitelikli personel istihdam eden ilk üç ülkeden biri konumuna yükselecek. Yüzyıllık ağır sanayi geçmişine sahip ülkelerin kapasitesini hızla geride bırakan Türkiye, yerli üretimde kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

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Bu devasa mühendis ordusu, aynı zamanda tersine beyin göçünün en büyük teminatı oldu. Geçmiş yıllarda yurt dışına gitmeyi planlayan parlak beyinler, artık kariyerlerini Türkiye’nin millî projelerinde inşa etmeyi tercih ediyor. Gelişmiş AR-GE imkânları, yüksek teknolojili sistemlerde görev alma gururu ve güçlü maddi olanaklar, genç yetenekleri Türkiye’de tutuyor. Türk gençleri, kendi ülkesinin millî sistemlerine imza atmak için adeta yarışıyor.

TEKNOFEST kuşağı meyvesini verdi: Gençlerin yeni rotası savunma sanayii

ÇEKİRDEKTEN YETİŞİYORLAR

Uzmanlar, savunma sanayiindeki bu devasa istihdam havuzunun arkasında uzun vadeli bir devlet ve eğitim politikasının yattığına dikkat çekiyor. 2018 yılında başlayan ve dünyanın en büyük teknoloji festivali hâline gelen TEKNOFEST, her yıl milyonlarca gencin proje ürettiği bir yetenek avı platformuna dönüştü. Okul sıralarında roket tasarımı, İHA üretimi ve yapay zekâ kodlaması ile tanışan “Teknofest Kuşağı”, şirketlerin gelecekteki iş gücü havuzunu çekirdekten dolduruyor.

YÜZDE 1’LİK DİLİM SAVUNMA LİSELERİNDE

Eğitim-sanayi köprüsünün en somut adımı ise tematik savunma liseleri oldu. Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) Türkiye birincilerini ve yüzde 1’lik en üst başarı dilimini kabul eden ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ mesleki liseleri, âdeta birer mühendislik fakültesi altyapısıyla çalışıyor. Öğrenciler lise sıralarındayken savunma devlerinin atölyelerinde aktif staj yapıyor, ileri seviye teknik eğitim alıyor ve üniversite eğitimleri boyunca karşılıksız burslarla desteklenerek doğrudan istihdama yönlendiriliyor. Bu kusursuz mekanizma, hedeflenen 158 binlik kadronun sürdürülebilirliğini garanti ediyor.

TEKNOFEST kuşağı meyvesini verdi: Gençlerin yeni rotası savunma sanayii

KOBİLER TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLDU

Savunma sanayiindeki istihdam başarısı sadece ana yüklenicilerle sınırlı kalmıyor; büyüme Anadolu’daki KOBİ’leri de birer teknoloji üssü hâline getiriyor. Ana üreticilere parça ve yazılım sağlayan binlerce tedarikçi firma, yerel iş gücünü istihdam ederek ekonomik faydayı tabana yayıyor. Bu güçlü ekosistem, hem Türkiye’nin tam bağımsızlığı garanti altına alıyor hem de geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bir teknoloji ordusu yetiştiriyor.

EN YÜKSEK MAAŞI ‘SAVUNMA’ VERİYOR

Savunma sanayii sunduğu maddi imkânlarla piyasa dengelerini tamamen değiştiriyor. Sektörlerin güncel maaş tablosu şu şekilde şekilleniyor:

● Savunma Sanayii: Yeni mezun mühendislere 80 bin ila 85 bin TL başlangıç maaşı ve yılda 16 maaşa varan ikramiye sistemi sunuluyor. Sektörde kıdemli uzmanların gelirleri 150 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Üst düzey mühendislerde rakamlar 200 bin lirayı geçiyor.

● Otomotiv ve Beyaz Eşya: Türkiye’nin diğer sanayi lokomotiflerinde başlangıç ücretleri 55 bin ile 65 bin TL bandında kalırken, kıdemli mühendis maaşları ancak 100 bin ile 120 bin TL seviyesinde seyrediyor.

● Yazılım ve Bilişim: Özel yazılım sektörü, nitelikli beyinleri çekebilmek için 60 bin ile 70 bin TL’lik başlangıç baremleriyle savunma alanıyla rekabet etmeye çalışıyor.





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