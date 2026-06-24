Londra’da yaşayan Türk mimar ve sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman, mimarlık ve sürdürülebilir tasarım alanındaki uluslararası katkıları nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles’ın Onur Listesi’nde yer alarak OBE nişanına layık görüldü.

Londra’da yaşayan Türk mimar ve sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman’a büyük onur.

Hasman, mimariye ve sürdürülebilir tasarıma yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı III. Charles’ın 2026 Doğum Günü Onur Listesi’nde yer alarak, Britanya İmparatorluğu Nişanı’nın “Officer” derecesi olan OBE ile ödüllendirildi.

1996 yılından beri yurt dışında olan Hasman, OBE’nin kendi alanlarında uluslararası düzeyde etki oluşturan kişilere verildiğine dikkati çekerek “Mesela David Beckham bu ödülü aldı. Müzisyenlerden Adele aldı. Aktörlerden Helen Mirren aldı. Genelde dünya çapında çok büyük etki oluşturmuş, kendi alanında önemli işler yapmış kişiler bu ödülle tanınıyor” diye konuştu.

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