Türkiye Gazetesi
Türk mimara Britanya nişanı: Ödülünü Londra'da aldı
Londra’da yaşayan Türk mimar ve sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman, mimarlık ve sürdürülebilir tasarım alanındaki uluslararası katkıları nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles’ın Onur Listesi’nde yer alarak OBE nişanına layık görüldü.
Özetle DinleTürk mimara Britanya nişanı: Ödülünü Londra'da ald...
Kaydet
Yaşam az önce
Londra'da yaşayan Türk mimar ve sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman, mimariye ve sürdürülebilir tasarıma yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı III. Charles'ın 2026 Doğum Günü Onur Listesi'nde yer alarak OBE ile ödüllendirildi.
- Mina Hasman, 1996 yılından beri yurt dışında yaşamaktadır.
- OBE ödülü, kendi alanlarında uluslararası düzeyde etki oluşturan kişilere verilmektedir.
- David Beckham, Adele ve Helen Mirren gibi isimlerin de bu ödülü aldığı belirtilmiştir.
- Ödül, dünya çapında büyük etki oluşturmuş ve kendi alanında önemli işler yapmış kişilere verilmektedir.
0:00 0:00
1x
Londra’da yaşayan Türk mimar ve sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman’a büyük onur.
Hasman, mimariye ve sürdürülebilir tasarıma yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı III. Charles’ın 2026 Doğum Günü Onur Listesi’nde yer alarak, Britanya İmparatorluğu Nişanı’nın “Officer” derecesi olan OBE ile ödüllendirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Hem refahın hem krizin mimarıydı! Alan Greenspan, 100 yaşında hayatını kaybetti
1996 yılından beri yurt dışında olan Hasman, OBE’nin kendi alanlarında uluslararası düzeyde etki oluşturan kişilere verildiğine dikkati çekerek “Mesela David Beckham bu ödülü aldı. Müzisyenlerden Adele aldı. Aktörlerden Helen Mirren aldı. Genelde dünya çapında çok büyük etki oluşturmuş, kendi alanında önemli işler yapmış kişiler bu ödülle tanınıyor” diye konuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR