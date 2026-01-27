Tek kollu robotik cerrahi yöntemi, Türkiye’de ilk kez kullanıldı. Minimal kesiyle yapılan ameliyatlar, hastalara daha az travma ve hızlı taburculuk imkânı sağlıyor.

Türkiye’de cerrahi alanında önemli bir yenilik hayata geçirildi. Tek kollu robotik cerrahi yöntemi, Türkiye’de ilk kez kullanan Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Binbay, yeni nesil cerrahi teknolojinin hem hasta konforunu hem de cerrahi başarıyı ileri bir noktaya taşıdığını söyledi.

DAHA AZ TRAVMAYA NEDEN OLUYOR

Cerrahide teknolojik gelişmeler sayesinde açık ameliyatlardan robotik cerrahiye doğru büyük bir değişim yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Murat Binbay, “Şimdi de tek kollu robotik cerrahi dönemi başladı. Bu yöntemte hastaya yalnızca tek bir noktadan girilerek gerçekleştiriliyor. Dört-beş kesi yerine yaklaşık iki buçuk santimetrelik tek bir kesiyle ameliyat yapılabiliyor. Bu da hastaya çok daha minimal bir travma uygulanmasını sağlıyor” dedi.

Bu ameliyatların artık Türkiye’de de yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Binbay, “Yaklaşık 10 günlük sürede sekiz ameliyat gerçekleştirdik. Şu ana kadar hiçbir hastamızda dren kullanmadık ve hastalarımız son derece memnun. Hastaları bir günde taburcu edebildik” diye açıkladı.

