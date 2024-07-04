Türkiye'de ilk ve tek! İnsan için 'yedek parça' üretiyorlar

Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde doku kaybı yaşayanlar için 3 boyutlu yazıcılarla kafatası, göğüs, çene gibi vücut parçaları üretiliyor. Hem de ücretsiz. Türkiye’de tek olan merkezin yöneticisi Prof. Dr. Simel Ayyıldız, yurt dışından da talep aldıklarını söyledi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (METÜM), çeşitli sebeplerle kafatası, göğüs, çene kaybı yaşayan hastalar, gaziler için ileri düzey üç boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretiliyor.

Bu işlemle hastaların eksik sert doku kayıpları giderilebiliyor. Kaybedilen organlar, aslına uygun şekilde hastanın vücuduna yerleştiriliyor. Bu yetkinliğe sahip dünyada üç, Türkiye’de ise tek merkez olduğuna dikkati çeken METÜM’ün yöneticisi Prof. Dr. Simel Ayyıldız, devlet kuruluşu altında bu teknolojide tasarım ve üretim yapan tek merkez olduklarını, en önemli özelliklerinin ise hastalara tamamen ücretsiz hizmet sunduklarını vurguladı.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Ayyıldız “Devlet güvencesinde, devletin ürettiği kişiye özel implantlardan hiçbir şekilde ücret ödemeden herkesin faydalanmasının, dünyada örneği yok. Sosyal Güvenlik Kurumuyla (SGK) olan protokolümüz sayesinde hastalarımız tedaviden ücretsiz faydalanıyor” dedi.

Merkezde kafatası, göğüs kafesi, çene kayıplarının dahi giderildiğine dikkati çeken Ayyıldız “Son dönemde kalp damar cerrahisinde, damar anomallerini modellemek üzere üretimler de yaptık. Bunun yanında ihtiyaç durumunda kulak burun boğaz (KBB) cerrahi de ihtiyaç durumunda bize başvurabiliyor” açıklamasında bulundu.

10 GÜNDE ÜRETİM GERÇEKLEŞİYOR

Bir parçanın yaklaşık üç hafta gibi kısa bir sürede üretilebildiğini belirten Ayyıldız bazı acil durumlarda 10 günde de üretim gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Öte yandan, yurt dışına da üretim yaptıklarını ve bu konuda da dünyada değer görülen bir merkez olduklarına dikkati çeken Ayyıldız, hastanın merkeze gelmek mecburiyetinde kalmadığını belirterek “Türkiye’nin her yerine hizmet verebildiğimiz için biz bunları içine koyduğumuz kullanım kılavuzu ile birlikte kargoyla hekime gönderiyoruz” diye konuştu.