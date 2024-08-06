Üç kişiden birinin şikayeti! Teknoloji ağrısı boynu vuruyor

Türk insanı televizyon da dâhil olmak üzere günün sekiz saatini ekran karşısında geçiriyor. Sosyal medyada geçirilen süre ise günde üç saat. Hareketsiz kalınan süre uzadıkça, boyun ağrısı şikâyetlerinde de artış görülüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Çevremizdeki üç kişiden biri günlük hayatın bir döneminde boyun ağrısından şikâyet ediyor. Günümüzde teknolojik cihazların aşırı kullanılması sebebiyle daha sık duyduğumuz boyun ağrısı şikâyetinin çoğunlukla boyun fıtığı ile karıştırıldığını belirten uzmanlar “Her boyun ağrısı fıtık değildir. Boyun ağrısına eşlik eden kol ya da kollarda ağrı, uyuşma, his ya da kas gücü kaybı şikâyetleri varsa ağırlıklı olarak boyun fıtığını düşündürür ve kesin teşhis gerekli tetkikler yapılarak konulabilir” uyarısında bulunuyor.

Yaşlanmanın boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyen merkezî fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı “Yaşlandıkça, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen doğal aşınma ve yıpranma, ağrıya sebep olabilir. Eklem kıkırdağının yıpranması ve omurgadaki boşlukların daralması gibi dejeneratif rahatsızlıklar da boyun ağrısına yol açabilir. Zamanla kas ve omurlara biriken stres ve tekrarlanan yanlış hareketler nedeni ile omurgadaki disklerin zayıfl amasına etki eden rahatsızlıklar ağrıya yol açabilir” dedi.

UZUN SÜRELİ SABİT POZİSYONDA KALMAK

Uzun süreli sabit bir pozisyonda kalmak, aşırı egzersiz yapmak veya aniden ağır bir eşyayı kaldırmak gibi durumların da kaslarda gerginlik ve spazmlara yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Akı “Bu durum, boyun kaslarının aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar. Günümüzde çocukların bebeklikten itibaren kafalarını eğerek cep telefonu ve tablete bakmaları, ekran karşısında sabit hareketlerle saatlerce oyun oynamaları boyun kaslarına zarar veriyor” dedi.

EN FAZLA ŞİKÂYET BEYAZ YAKALILARDAN GELİYOR

Ofis çalışanlarının ya da ofisi eve taşıyanların genellikle doğru oturuş pozisyonunu ayarlayamadığını söyleyen Prof. Dr. Akı “Bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazları kullanırken eğilmeye veya boynu zorlamaya gerek kalmayacak şekilde doğru pozisyon almak önemlidir. Boynunu zorlamamak için otururken omuzları aynı hizada olacak şekilde tedbir almak faydalı olabilir. Seyahat ederken iyi bir duruş sağlamak için arabanızdaki koltukları ayarlanması veya bilgisayar başında uzun süre çalışma gerektiğinde, ekranın göz hizasında

olmasına dikkat edilmesi boyun ağrısının önlenmesi için alınabilecek tedbirler arasındadır” diye anlattı.

MASABAŞINDA ASABAŞINDA ÇALIŞANLARA TAVSİYELER

SIK SIK GERİNİN: Masabaşı çalışanlar sık sık gerinmeli ve masabaşında basit egzersizler yapmalı. Omuzlar yukarı doğru, kulak hizasına kadar yükseltildikten sonra düşürülebildiği kadar düşürülerek beş defa tekrar edilmeli. Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek beş saniye beklendikten sonra gevşeme egzersizi yapılmalı. Yan boyun kaslarını esnetmek için oturur pozisyonda sol elle koltuğun oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt tarafa doğru eğilmeli ve bu hareket sağ elle diğer yöne doğru olacak şekilde tekrar edilmeli.

EKRANINIZ GÖZ HİZASINDA OLSUN: Çalışma masası ve koltuğu, bilgisayar ekranının üst kısmı göz hizasına gelecek şekilde ayarlanmalı. Masa her şartta sandalyenin aşağısında kalıyorsa bilgisayarın altına destek konularak göz hizasına getirilmeli.

TELEFONLA KONUŞURKEN DİKKAT: Uzun görüşmeler yapılması gerektiğinde telefon, kafa ve omuz arasında sıkıştırmayın. Telefonda çok konuşuyorsanız ses düzeyinin çok yüksek olmamasına dikkat ederek kulaklık kullanın.

DİŞLERİNİZİ SIKMAYIN: Diş sıkmak boyun kaslarını gerebilir dolayısıyla çeşitli ağrılara yol açabilir.

ZİHİNSEL STRESİ AZALTIN: Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir. Fiziksel sağlığa önem verildiği kadar psikolojik sağlığa da önem verilmeli.

YÜZÜSTÜ YATMAYIN: Yüzüstü yatılmamalı ve boyun kısmının doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçilmeli. Yüzüstü yatmak boyun bölgesine fazladan yük bindirir.