Uzmanlardan Instagram bağımlılarına çağrı: Kapanmayı arınmak için fırsata çevirin

Instagram’ın Türkiye’de 58 milyon takipçisi var. Bu sosyal medya platformu bazı kişiler için vücudun bir uzvu hâline gelmiş. Bu hiç sağlıklı değil.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sosyal medya kullanımının pek çok kişi için bağımlılık noktasına ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, Instagram’ın kapalı olduğu dönemi bir “dijital detoks” fırsatına çevirmek gerektiğini ifade ettiler. Uzmanlara göre bu dönem, sosyal medyanın kişinin hayatına kattığı sahte ilişkilerden temizlenmek için kullanılmalı.

Instagram’ın Türkiye’de 58 milyon takipçisi var. Türkiye’de günlük sosyal medya kullanımı da ortalama 2 saat 44 dakika. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Özgenur Taşkın, birçok kişinin sosyal medyayı günlük hayatının normali arasına soktuğunu, sabah yüzünü yıkamadan “kim nerede ne paylaşmış”, “sosyal medyadan en son hangi bildirimler gelmiş” diyerek telefona sarıldığını söyledi.

"etkinlikleri erteleyenler oldu"

Taşkın “Bazı kişiler için sosyal medya vücudun bir uzvu hâline gelmiş durumda. Hatta Instagram’ın kapanması üzerine nişan, düğün, doğum gibi etkinlikleri erteleyenler olduğuna şahit olduk. Bu, sosyal medya bağımlılığını gösteriyor. Burada kişinin bu aktiviteleri yaparken kendisi için mi yoksa dışarıya karşı gösteriş için mi yaptığını sorgulaması gerekiyor. Çünkü burada işin içine öz saygı giriyor. Kişi bu özel etkinliklerini gösteriş, prestij için başkaları görsün, duysun diye yapıyorsa, bu yaptığı etkinlikten zerre zevk almıyor demektir. Bu duygusallıktan uzak ve robotik bir yaklaşım. Doğal değil” dedi.

YOKSUNLUK SENDROMU OLUŞTU

Instagram’ın kapanmasının bağımlı kişilerde anksiyeteyi tetiklediğini, psikolojisini bozduğunu ve yoksunluk sendromuna benzer bir duyguya yol açtığını aktaran Taşkın “Anksiyete, kişinin endişe, kaygı ve korku gibi duygulara karşı aşırı ve kontrol edilemeyen tepkiler vermesine sebep olan psikolojik bir hastalıktır. Instagram’a erişememek bağımlı kişilerde bu durumu gündeme getirdi. Öte yandan yapılan çalışmalara göre sosyal platformlarda dolaşmak kişinin dopamin salımını artırıyor ve beynin ödül merkezini uyarıyor. Bunun aniden ortadan kalkması, endişe, huzursuzluk, boşluk hissi oluşturabiliyor. Bu, yoksunluk sendromuna benzer bir durum” diye konuştu.

GERÇEK DÜNYAYA DÖNÜN!

Instagram kısıtlamasının gerçek dünyaya dönmek için kişilerin önüne bir fırsat koyduğunu vurgulayan Taşkın “Sosyal medya dünyası sanal bir dünya. Biraz geri çekilip gerçek dünya ile gerçek ilişkilerle bağ kurarak, sosyal medya dışında keyif aldığımız aktivitelere odaklanarak, sevdiklerimizle yüz yüze vakit geçirerek, hobilerimize zaman ayırarak zihinsel yenilenme sağlayabiliriz. Tekrar açıldığında da sosyal medyada daha az vakit geçirip, aradığınızda telefonumuzu açacak, bizimle yüz yüze vakit geçirecek gerçek arkadaşlarımızla iletişim kurabiliriz. Böylece dijital detoks yapmış oluruz” dedi.