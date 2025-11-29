E-nabız üzerinden başlatılan yeni uygulamayla 30 bine yakın kişi organ bağışı için başvuru yaparken, Türkiye bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 391 organ nakli gerçekleştirdi ve canlı vericiden organ naklinde dünya lideri konumunu sürdürdü.

ESMA ALTIN ANKARA - Yeni uygulama ile e-nabız üzerinden şimdiye kadar 30 bine yakın bağışçı, organ bağışı için başvuruda bulundu. Bu kapsamda yaklaşık 780 bin organ bağışı kartı düzenlendi.

Türkiye, 74 böbrek, 48 karaciğer, 14 kalp, 9 pankreas, 3 akciğer, 2 kalp-akciğer olmak üzere toplam 150 nakil merkezi ile Türkiye sadece yurt içinden değil yurt dışından da çok sayıda hastanın organ nakil süreçlerinde önemli bir sağlık hizmeti sunuyor. Bu yılın ilk 10 ayında şu ana kadar 4 bin 391 organ nakli işlemi gerçekleştirildi.

DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ

Her yıl yaklaşık 5 bin organ nakli yapılıyor. Türkiye, canlı vericiden organ naklinde dünyada nüfusa oranla birinci sırada yer alıyor.

Bunun yanı sıra vatandaşların organ bağışı konusundaki farkındalığını artırmak ve bağışçı olmayı kolaylaştırmak amacıyla e-devlet ve e-nabız sistemlerinden organ bağışı uygulaması başlatıldı. Bu düzenlemeyle organ bağışı kararında bağışçının iradesi esas alınacak. Bağışçının yakınına öncelik verilecek. Bağış verileri gizli tutularak beyin ölümü gerçekleşmeden önce kimseyle bu veri paylaşılmayacak.

Öte yandan, kemik iliği naklinde büyük öneme sahip Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile 1,2 milyon bağışçı sayısına ulaşıldı. Türkiye, 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği’ndeki bağışçı sayısı ile dünyanın 7’nci büyük ülkesi olarak uluslararası alanda da öncü ülkeler arasında yerini aldı.

TÜRKÖK ile yurt dışından getirilen hücresel ürün sayısı 2015 yılında 378 iken, bu sayı 85’e düştü. Bu konudaki dışa bağımlılık büyük oranda azaltıldı.



Editör:ESMA ALTIN

Haberle İlgili Daha Fazlası