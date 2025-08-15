350 bin TL’ye herkes Antalya’da tapu sahibi oluyor

Artan tatil maliyetleri karşısında ekonomik ve sürdürülebilir alternatifler ön plana çıkıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sadece 350 bin TL’ye Antalya’dan tapulu mülk sahibi olma fırsatı sunarak bu arayışa güçlü bir cevap veriyor.

Devre mülk sahipleri otel konforunda tasarlanan devre mülkler sayesinde yalnızca bir kez ödeme yaparak her yıl konforlu bir tatilin keyfini çıkarabiliyor, mülkünü kullanmadığı dönemlerde kiraya vererek ek gelir elde edebiliyor. Hem tatil hem yatırım avantajını bir arada sunan proje, modern devre mülk anlayışının en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

''TATİL DENEYİMİNİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ''

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sadece bir tatil değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir model sunuyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da devre mülk sakinlerinin ömür boyu tatil yapabileceği, kullanmadığı dönemlerde kiraya vererek gelir sağlayabileceği bir sistem inşa ettik. Burası, klasik devre mülk sistemlerinin ötesinde; modern, konforlu ve yüksek standartlarda hizmet veren bir yeni nesil tatil kulübü mantığıyla çalışıyor. Yalnızca bir hafta tatil değil; her yıl sürdürülebilir kazanç sunuyoruz. Tatili artık yılda bir kere yaşanan bir kaçış değil; ömür boyu sürecek bir deneyim haline getiriyoruz”

Elmas ayrıca, projenin konumu itibarıyla da dikkat çektiğini belirterek, “Antalya’nın sadece denizi değil, kültürü ve doğası da projede hayat buluyor. Akdeniz’in kalbinde, ev konforuyla tatil yapma lüksünü Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile hayata geçiriyoruz. Kültürel özelliklerinin yanı sıra Antalya gibi turistik açıdan son derece popüler bir lokasyonda yer aldığımız için yüksek kira getirisine de sahip bir proje olarak öne çıkıyoruz. Böylece yalnızca tatil değil, aynı zamanda düzenli gelir sağlayan bir yatırım fırsatı da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

''TATİL KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN İNŞA ETTİK''

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da, konumu, mimarisi, hayat olanakları ve sürdürülebilir finansal modeliyle fark oluşturduklarını belirten Elmas, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugünün beklentilerini karşılayan değil, yarının ihtiyaçlarını da bugünden öngören bir vizyonla ilerliyoruz. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri. Türkiye’de tatil kültürünü dönüştüren bir yapı inşa ettiğimizi söyleyebilirim.”

İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Antalya’nın eşsiz doğasıyla çevrili bu özel projede, 7/24 otel hizmetleri standart olarak sunuluyor. Geniş balkonlu dairelerde ailecek konaklama imkânı bulunurken, 1+1’den 3+1’e kadar farklı büyüklüklerde full eşyalı seçenekler mevcut. Küçük ev aletlerinden ev tekstiline kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandı.

Yürüyüş ve koşu parkurları, spor alanları, açık hava etkinlik alanları ve çocuklara özel oyun parkurlarıyla zenginleştirilen sosyal alanları sayesinde Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sadece dinlenme değil; aktif bir hayat tarzını da destekliyor.