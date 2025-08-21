Cool Halı, dört yeni seriyle geleneği günümüz evlerine taşıyor

Seriler, hav ve toz bırakmayan yapıları, robot süpürge uyumları ve yumuşak yüzeyleriyle öne çıkıyor. Ürünler, Salon Halısı, Mutfak Halısı ve Koridor Halısı kullanımlarında doğal bir uyum sağlıyor.

2019’da e-ticaretle yola çıkan Cool Halı, iç pazardaki hızlı büyümesini yeni ürün hamlesiyle destekliyor. Marka, “geleneği bugünün estetiğiyle buluşturma” yaklaşımıyla hazırladığı Hanedan Halı Serisi, Prime Halı Serisi, Zaraf Halı Serisi ve Belina Halı Serisini satışa çıkardı. Koleksiyonların ortak paydası, sadeleştirilmiş motif dili, günlük kullanımı kolaylaştıran teknik özellikler ve farklı yaşam alanlarına esnek uyum.

TASARIM ÇERÇEVESİ: MOTİFLERDE SADELİK, MEKANDA DENGE

Hanedan: Güncel dekorasyon anlayışına ayak uyduran klasik halı desenleri Hanedan serisinde ön plana çıktı. Özel renk paleti ile ayarlanan kontrastı mekanda kalabalığı azaltan kompozisyonları sunuyor. Bu sayede geniş metrekareli yaşam alanlarında bile odak noktayı kendine yoğunlaştırıyor.

Prime: Prime serisi modern iç mekanlar için kullanılabilecek en ideal serilerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Minimal çizgiler, dokusal geçişler ve geometrik ritmi ile bulunduğu mekanda fark oluşturuyor. Geniş salon ve çalışma alanları ile uyumu, tüm mekanı düzenleyen bir zemin dili sunuyor.

Zaraf: Rafine desen akışı ve yumuşak ton geçişleri ile adın hafızalara kazınan Zaraf serisi, mekanda sıcak atmosfer oluşturmak için ideal görünümün elde edilmesini sağlıyor. Özellikle de mekanda bulunan dekoratif ürünlerlerle sakin bir tempo oluşturarak uyum sağlıyor.

Belina: Güncel trendlerden ilham alınarak kabartı etkisi ve modern kompozisyonlarla öne çıkan Belina serisi, şık ama sade bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal seri haline geliyor. Sade mobilya uyumunu yansıtan Belina serisi, birçok mekan için biçilmiş kaftan haline geldi.

KULLANIM ALANLARINDA ESNEKLİK: SINIR KOYMAYAN KURGULAR

Koleksiyonlar, belirli bir odayla sınırlandırılmadan tasarlandı. Oturma alanında bütünleyici bir merkez isteyenler için Salon Halısı seçenekleri, geçiş yoğunluğu yüksek bölümlerde dayanımı ile öne çıkan Koridor Halısı alternatifleri ve günlük hijyenin öncelik olduğu noktalarda pratikliğiyle öne çıkan Mutfak Halısı modelleri, serilerin doğal kullanım alanlarını oluşturuyor.

Bunun ötesinde; çalışma odası, genç odası, giriş holü ya da kapalı balkon gibi farklı senaryolarda da ölçü ve desen çeşitliliğiyle rahatlıkla tercih edilebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER: GÜNLÜK RUTİNE UYUM

Yeni seriler, şıklığı işlevsellikle birleştiren ortak bir teknik standarda sahip:

-Hav ve toz bırakmayan yüzey yapısı: Düzenli kullanımlarda dahi tüylenmeyi minimize eder.

-Robot süpürge ile tam uyumlu yükseklik ve doku: Temizlik rutini kesintisiz sürer.

-Yumuşak yüzey/konforlu tuşe: Sessiz adım, sıcak zemin hissi ve uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar.

-Bakım kolaylığı: Dengeli desen yoğunluğu, hızlı temizliği destekler.

-Ölçü alternatifleri: Geniş salonlardan dar koridorlara kadar farklı planlara uygun ebat seçenekleri.

Cool Halı Kurucu Ortağı Muhittin Yıldırım, “Geleneksel motifleri bugünün estetiğiyle buluştururken iki odağa sadık kaldık. Zamansız desen ve günlük pratiklik. Hanedan, Prime, Zaraf ve Belina’da desen dilini sadeleştirip bakım kolaylığını artırdık; tüm modeller hav–toz yapmayan, robot süpürgeyle uyumlu ve yumuşak yüzey konforu sunuyor” dedi.

MARKA ARKA PLANI: DİJİTALDEN İHRACATA

Kurulduğu günden bu yana çevrimiçi satış modelini merkeze alan Cool Halı, kısa sürede Türkiye genelinde geniş bir kullanıcı tabanına ulaştı. Marka, iç pazardaki konumunu güçlendirirken Rusya, İrlanda ve Romanya’ya ihracat gerçekleştiriyor. Almanya pazarı içinse yerelleştirme ve lojistik hazırlıklarını sürdürüyor.

Ürün stratejisinde “kullanım alanına uygun çözüm” yaklaşımı esas; bu da Salon Halısı, Mutfak Halısı ve Koridor Halısı gibi kategorilerde netleşen bir koleksiyon yönetimi sağlıyor.

SATIŞ KANALLARI

Hanedan, Prime, Zaraf ve Belina koleksiyonlarının tamamı sadece Cool Halı’da satışa sunuluyor. Marka, yeni serilerle “geleneği modern ev yaşamına uyarlayan” tasarım çizgisini pekiştirirken, bakım ve konforu ürün standardının ayrılmaz parçası hâline getiriyor.

Dört yeni seri; modernleştirilmiş motif dili, esnek kullanım kurgusu ve günlük hayata uyarlanmış teknik özellikleriyle, “hem şık hem kullanışlı” halı arayanların yeni adresini işaret ediyor. Sadece Cool Halı’da.