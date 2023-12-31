Doku Medical 'Sağlık turizmi Türkiye'yi baştan aşağıya canlandırıyor'

31 Aralık 2023 19:10 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 19:10

Doku Medical Kurucusu ve Uzman Dermatolog Dr. Serkan Aygın, sağlık turizminin sadece klinikleri ve doktorları etkilemediğini, aynı zamanda Türkiye turizminin genel dinamiklerine olumlu katkılarda bulunduğunu vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Saç ekimi konusundaki uzmanlığıyla tanınan Dr. Serkan Aygın, Türkiye'nin sunduğu sağlık hizmetlerinin, sadece hastaneleri ve klinikleri değil, ülke genelindeki turizmi de canlandırdığını belirtiyor. Dr. Aygın, "Yabancı hastaların Türkiye'ye gelmesi sadece sağlık sektörüne değil, aynı zamanda otellerden restoranlara, turistik bölgelerden ulaşım sektörüne kadar birçok sektöre de olumlu bir etki yapıyor. Bu durum, ülkemizin genel ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor." diyor.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısının, sadece kaliteli sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Dr. Serkan Aygın, "Ülkemiz, sahip olduğu güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sunduğu sağlık hizmetleriyle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Saç ekimi veya estetik cerrahi gibi alanlarda gelen hastalar, Türkiye'nin diğer turistik bölgelerini de keşfetme fırsatı buluyor. Bu durum, turizm sektörünün geniş bir yelpazede canlanmasına katkı sağlıyor." şeklinde konuşuyor.

Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerin, sağlık turizmiyle birlikte genel turizm hareketliliğinde artış yaşadığını ifade eden Dr. Serkan Aygın, "Sağlık turizmi, sadece ameliyat ya da tedavi üzerinden değil, aynı zamanda hastaların ülkemizi keşfetmesi, kültürel zenginliklerimizle tanışması ve doğal güzelliklerimizin tadını çıkarması üzerinden de etkili oluyor. Bu da ülkemizin genel turizm potansiyelini artırıyor." dedi.

Sağlık turizminin Türkiye'yi baştan aşağıya canlandırdığına dikkat çeken Dr. Serkan Aygın, "Sağlık turizmi, ülkemizin genel turizm sektörüne büyük bir ivme kazandırıyor. Türkiye, sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda sunduğu eşsiz deneyimlerle turistlerin gözdesi olmaya devam edecektir." şeklinde konuşarak Türkiye'nin sağlık turizmindeki lider konumunun sadece bir sektörle sınırlı olmadığını, ülkenin turizm potansiyelini genel anlamda artırdığını ifade etti.