Enerjisa Enerji, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 25 Mart 2026 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirdi. Genel Kurul’da sürdürülebilir temettü politikası doğrultusunda hisse başına 5,08 TL temettü dağıtımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması kararlaştırıldı.

Enerjisa Enerji Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketin 2025 yılı güçlü operasyonel ve finansal performansı değerlendirilirken; yatırım odaklı büyüme yaklaşımı, 2026 yılı stratejik öncelikleri ve uzun vadeli değer oluşturma perspektifi hissedarlarla paylaşıldı. Enerjisa Enerji, 2025 yılında gerçekleştirdiği 23,5 milyar TL’lik yatırımla, Türkiye’nin enerji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağladı.

Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklere rağmen Enerjisa Enerji, 2025 yılında güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Şirketin faaliyet geliri yıl sonunda 58,3 milyar TL’ye ulaşırken, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu kapsamında toplam 23,5 milyar TL yatırım gerçekleştirildi. Genel Kurul’da ayrıca şirketin kâr payı dağıtım önerisi de onaylandı. Buna göre, baz alınan net kârın yüzde 63’üne karşılık gelen hisse başına 5,08 TL temettü dağıtımı kararlaştırıldı.

"YATIRIM ODAKLI BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMETTÜ PERFORMANSIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, Genel Kurul’a ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Küresel belirsizliklerin ve zorlu makroekonomik koşulların etkili olduğu bir dönemde, güçlü operasyonel yapımız ve disiplinli yaklaşımımız sayesinde yatırım odaklı büyümemizi sürdürürken, paydaşlarımıza sürdürülebilir temettü performansı sunmaya devam ediyoruz. Enerji sektöründe yaşanan dönüşüm; değişen talep ve arz dengeleriyle birlikte daha esnek, daha dayanıklı ve geleceğe hazır sistemleri zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir perspektifle hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji sistemini daha güçlü ve dayanıklı hale getirirken; ekonomik büyümeyi destekleyen, kesintisiz ve güvenilir enerji arzını mümkün kılan bir yapı inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım disiplinimizden taviz vermeden, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeye ve enerji dönüşümüne yön veren bir oyuncu olmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımımızla, tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenilir bir değer oluşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."



