İngiliz Devlet Bakanı Lord Coaker, Türkiye’nin İngiltere’nin "stratejik öncelik listesinde" hızla zirveye yükseldiğini duyurdu

Londra-Ankara hattında savunma sanayiinin en kritik imzalarından biri atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Londra ziyaretinde, 20 adet Eurofighter Typhoon jetinin bakımı ve işletilmesini kapsayan "Üçüncü Uygulama Belgesi" resmen imzalandı.

LORD COAKER: "İRAN’IN İNGİLTERE’Yİ HEDEF ALMA NİYETİ YOK"

Savunma Diplomasisi Stratejisi’nin lansmanında konuşan İngiltere Devlet Bakanı Lord Coaker, İsrail ordusunun iddialarının aksine, İran’ın Birleşik Krallık’ı hedef alma niyetinde olmadığını söyledi:

"Önemli olan halkı rahatlatmak ve diplomasiye alan açmaktır" dedi.

"NATO’NUN SARSILMAZ TEMELİ: TÜRKİYE"

Lord Coaker’ın konuşmasında Türkiye'den bahsetti. İngiltere’nin yeni stratejisinde Türkiye’nin öncelik listesinin en başında olduğunu hatırlatan Coaker, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Türkiye’dir. Ankara’nın ittifak içindeki çalışmalarına büyük saygı duyuyoruz. Savaş uçağı anlaşması sadece bir ticaret değil, stratejik ortaklığımızın dönüm noktasıdır. Türkiye ile ortak hedeflerimizi gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya kararlıyız."

Ayrıca, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan savaş uçağı anlaşmasını, savunma-sanayi işbirliğini güçlendirme yolunda bir dönüm noktası olarak gösterdi:

"Türkiye ile çok yakın bir işbirliği içindeyiz. Türkiye öncelik listesinin en üst sıralarına hızla yükseldi."

NELER OLDU?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE GAZETESİ’NE AÇIKLADI! EUROFİGHTER MÜZAKERELERİNDE SON AŞAMA

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"Ekim 2025’te Birleşik Krallık ve Türkiye hükümetleri, savunma ortaklığımızın en ileri noktasını temsil eden ve her iki ülkeyi, NATO’yu ve Avrupa’yı daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren 20 adet Typhoon uçağının satın alınması için bir anlaşma imzaladı."

"MÜZAKERELERİMİZİN SON AŞAMASINDAYIZ"

Açıklamasının devamında, "Şu anda sözleşme müzakerelerimizin son aşamasına giriyoruz." dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İngiltere Savunma Bakanlığı, yeni üretim uçaklar için 2030 takvimini işaret etti.

Bakanlık sözcüsü, Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin savaş havacılığı hedeflerini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savaş havacılığına yönelik hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz.

Birleşik Krallık, dünyadaki en sağlam ve şeffaf ihracat kontrol rejimlerinden birini uyguluyor.

Tüm ihracat lisans kararları Stratejik İhracat Lisanslama Kriterleri doğrultusunda alınmakta ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yeni üretilen Typhoon uçaklarının teslimatlarının 2030 yılında başlaması beklenmektedir."

