Kuveyt Türk’ün altın kazandıran kredi kartı Sağlam Kart, 2 milyonu aşan kart sayısı ve 1,7 milyonun üzerinde müşterisiyle güçlü bir performans sergiliyor. Bugüne kadar yapılan harcamalardan kazanılan Altın Puan’lar, toplam 250 bin gram altın olarak müşterilerin altın hesaplarına tanımlandı.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, katılım finans ilkelerine uygun ürünleriyle müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Bu anlayışın en başarılı örneklerinden biri olarak Global Business Magazine tarafından “Türkiye’nin En İyi İslami Kredi Kartı” ödülüne layık görülen Sağlam Kart, ödeme kolaylıkları, vade farksız taksit imkânları ve Altın Puan kampanyalarıyla kullanıcıların günlük finansal hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda birikimlerine de değer katıyor.

Bugün itibarıyla 2 milyona yakın müşteri sayısına ulaşan Sağlam Kart ile her gün 220 binden fazla işlem gerçekleştiriliyor. Her geçen gün daha fazla müşteriyle buluşan Sağlam Kart, alışverişi kazanca dönüştüren yapısıyla katılım finans anlayışının günlük hayattaki en somut örneklerinden biri haline geldi.

Kuveyt Türk Sağlam Kart, kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı

ALTIN PUAN SİSTEMİYLE BİRİKİM DEĞERİ

Sağlam Kart ile sunulan avantajların müşterilerin finansal planlamalarını daha esnek şekilde yapabilmelerine katkı sunduğunu belirten Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Sağlam Kart’la müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, katılım finans prensiplerine uygun bir biçimde ödeme ve birikim deneyimini aynı potada sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Eğitim ve sağlık gibi öncelikli ihtiyaç alanlarında sunduğumuz vade farksız taksit imkânları ve Altın Puan kazanımları ile müşterilerimizin bütçelerini daha etkin ve avantajlı bir şekilde yönetmelerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuveyt Türk, Sağlam Kart kullanıcılarına sunduğu Altın Puan özelliğiyle alışverişleri birikime dönüştürmeye destek oluyor. Kullanıcılar, yılın her dönemi uygulanan farklı kampanyalara katılarak harcadıkça Altın Puan kazanıyor. Biriken Altın Puan’lar 50 lira tutarına ulaştığında gram altın olarak kullanıcılar adına altın hesabına aktarılıyor. Bu sistem sayesinde Sağlam Kart sahipleri, yalnızca harcama yapmıyor; aynı zamanda altın birikimlerini hesaplarında tutarak uzun vadeli bir birikim oluşturma fırsatı da elde ediyor. 2010 yılından bugüne kadar Kuveyt Türk kredi kartları ile yapılan harcamalar ile 250 kilogram altın, Altın Puan olarak müşterilerin hesaplarına kazandırıldı.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA VADE FARKSIZ TAKSİT İMKÂNI

Eğitim ve sağlık harcamalarında, işlem sayısından bağımsız ve herhangi bir üst limit şartı olmadan 5 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkânı sunan Sağlam Kart, kullanıcıların finansal planlamalarını esnek biçimde yapabilmelerine imkan tanıyor.

SAĞLAM KART TROY’LULARA ÖZEL TAKSİTLENDİRME İMKANLARI

Sağlam Kart Troy sahibi müşteriler, Sağlam Kart’ın katılım finans ilkelerine uygun yapısıyla dönemsel olarak yapılan vade farksız taksit ve uygun oranlı kâr paylı taksit kampanyaları ile hem bütçe yönetimini kolaylaştırıyor hem de sürdürülebilir bir finansal denge sağlıyor.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

ZEYNEP ERDİVANLI

