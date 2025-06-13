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Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk tüketiciler yeni bir lezzetle buluşuyor. Yenilikçi lezzet arayanlar için Kadıköy Moda'da açılan Leberkas Burger aynı zamanda sektöre yeni bir soluk getirecek.

Almanya’nın Bavyera bölgesi ve Avusturya mutfağının sevilen lezzeti bu kez Türk tüketicilerin damağına hitap etmeyi amaçlıyor.

Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek - 1. Resim

TÜRK TÜKETİCİYE HELAL SUNUM 

Özel olarak hazırlanmış, düşük yağ oranına sahip, ince doğranmış et karışımı özel baharatlarla uzun süre pişirilen ve dilimlenerek sıcak olarak servis edilen Leberkas Burger, taze ekmekle sunulurken  doyurucu, lezzetli ve katkısız bir yiyecek. Leberkas Burger, bu geleneksel lezzeti modern bir dokunuşla birleştirdi ve damak tadımıza uygun helal gıda sertifikası ile sağlıklı, güvenilir bir alternatif olarak sunmaya başladı.

Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek - 2. Resim

YENİLİKÇİ LEZZET ARAYANLARA HİTAP EDİYOR

Alman gelenekleriyle hazırlanmış, sağlıklı ve kaliteli bir seçenek sunan marka, helal, sağlıklı ve lezzet dolu bir yemek deneyimi vadediyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve titiz hazırlık süreciyle müşterilerilere güvenli ürün sunulurken müşterilerin beğenisine hitap eden Leberkas Burger lezzet dolu dünyasını daha fazla insanla buluşturmayı hedefliyor.

Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek - 3. Resim

FRANCHİSE İMKANI VE SUNULAN AVANTAJLAR

Leberkas Burger sahip olduğu deneyim ve lezzet başarısını daha da yaygınlaştırmak, gelişen ailesini daha da genişletmek için  kendi işinin patronu olmak  isteyenlere de kapı araladı. Yüzde 100 helal kesim etin kullanıldığı ürünleriyle Leberkas franchise imkanı sunuyor. Leberkas Burger ürünlerinin lezzet garantisi ve marka değeriyle de adından söz ettiriyor. İşe adım atılırken her aşamada marka ve ekip desteği söz konusu.  Eğitim, operasyon ve pazarlama gibi alanlarda destek sunulurken Türkiye’nin dört yanında hizmete ağırlık verilecek. Marka Türkiye’deki yeni şubelerle de Türk tüketicisinin damak zevkinden başlayarak gönüllere girmeyi kendisine misyon edinmiş durumda.

Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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