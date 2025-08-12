Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teksan ve Rept Battero'dan stratejik iş birliği: Enerji depolamada ‘terzi usulü’ ortaklık

- Güncelleme:
Enerji çözümlerini 140’tan fazla ülkeye ihraç eden Teksan ile enerji depolama teknolojilerinde dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Rept Battero güçlerini birleştirdi.

 Yapılan anlaşma kapsamında Teksan ve REPT Battero enerji depolama sistemleri alanında Türkiye ve ortak hedeflenen diğer pazarlarda ticari, endüstriyel ve şebeke bağlantılı segmentlerde mühendislik, satış ve pazarlama, sistem entegrasyonu ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerinde birlikte çalışma kararı aldılar. Pazara sunulacak olan yüksek teknolojili ürünlerin teknik uzmanlık ve iyi mühendislik uygulamaları ile enerji dönüşümüne katkı sunması hedefleniyor.

Teksan ve Rept Battero'dan stratejik iş birliği: Enerji depolamada ‘terzi usulü’ ortaklık - 1. Resim

Teksan CEO'su Dr. Oğuz Can, “Enerji depolama sektörünün teknoloji, kalite ve kapasite olarak lider enerji depolama üreticilerinden olan REPT Battero ile ilk adımını attığımız bu iş birliğiyle ‘Sıfır Karbon’ hedefinde enerji çözümlerimizi daha da genişletmiş oluyoruz” dedi.

REPT Battero CEO'su Andrew Tang da yakın zamanda Amerika ve Endonezya’da yeni fabrikalar açtıklarını bildirerek enerji depolama alanında zirveyi hedeflediklerini söyledi ve ekledi: Teksan 30 yılı aşkın tecrübesiyle sadece ürün satış ve pazarlama noktasında değil mühendislik çözümleri sunma noktasında da bize katkı sağlayacak. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye ve Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda terzi usulü çözüm geliştirme ve saha uygulamaları ile yenilenebilir enerjinin daha çok entegre olduğu, üretim ve şebeke esnekliklerinin daha artırıldığı Sıfır Karbon enerji dönüşümü vizyonumuzu daha geniş coğrafyalara taşıyacak.

