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Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu
Yeşil Vadi, Kırklareli, Sürdürülebilirlik, Deprem, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 yıldır arsa, emlak, inşaat alanlarında faaliyet gösteren Yeşil Vadi Arsa & Gayrimenkul, 168 adet ahşap evden oluşan Türkiye’nin ilk Yeşil Mahalle’sini Kırklareli’nin Yıldız Dağları’yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda hayata geçirdi.

Yaşamın başladığı projede 3. Etap için “Tapu ve Anahtar Teslim” coşkusu yaşanırken etkinliğe aileleri ile katılan site sakinleri tapu ve anahtarlarını Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan ve Başkan Yardımcısı Cihan Demirel’in elinden alarak büyük bir heyecan yaşadı.

Doğayla iç içe, ekolojik yaşamın ön planda tutulduğu Yeşil Mahalle projesinde sürdürülebilir, huzurlu bir yaşam alanı hedeflendi. 

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu - 1. Resim

Her teslimat töreninin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “1. ve 2. etaplardan sonra 3. Etapta da vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, her kesimden insanımızın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi oldu. 3. Etapta yaşayacak sakinlerimiz şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin, doğayla buluşmanın hazzını yaşayacak. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, Yeşil Mahalle’nin bir projeden öte gerçek bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’nin sağlam zeminine sahip şehirlerinden birisi olan Kırklareli’nde hayata geçirdiğimiz bu projemiz stresten arındırılmış ekoturizm bölgesinde yer alıyor. 4. Etabımızın teslimlerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu - 2. Resim

Yapılan duanın ardından site sakinleri; bir yandan yeni komşuları ile tanışmanın, bir yandan da yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu - 3. Resim

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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