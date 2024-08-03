16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Türkiye ilk kez yüzme finalinde
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzücüsü 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finale çıktı. Türkiye, erkekler serbest stildeki başarıyla, tarihinde ilk kez yüzme finallerine kaldı.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil yüzmede Kuzey Tunçelli finale çıktı.
TÜRKİYE ADINA TARİHTE BİR İLK
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi