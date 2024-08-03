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16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Türkiye ilk kez yüzme finalinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzücüsü 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finale çıktı. Türkiye, erkekler serbest stildeki başarıyla, tarihinde ilk kez yüzme finallerine kaldı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil yüzmede Kuzey Tunçelli finale çıktı.

TÜRKİYE ADINA TARİHTE BİR İLK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme erkekler 1500 metre serbest elemelerinde milli yüzücülerden Kuzey Tunçelli 14:45.27'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Emir Batur Albayrak 15:23.21 ile altıncı oldu.
 
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükselerek Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.
 
16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Türkiye ilk kez yüzme finalinde - 1. Resim
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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