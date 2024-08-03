16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Türkiye ilk kez yüzme finalinde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme erkekler 1500 metre serbest elemelerinde milli yüzücülerden Kuzey Tunçelli 14:45.27'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Emir Batur Albayrak 15:23.21 ile altıncı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükselerek Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.