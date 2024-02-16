3-2'lik maça damga vuran Mertens ve Muslera 4 ay sonra serbest!

Galatasaray-Sparta Prag maçında sergilediği performansla kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren yıldız futbolcunun 4 ay sonra serbest kalacak olması Sarı Kırmızılı camiada paniğe yol açtı. İşte 3-2 biten karşılaşmanın ardından yazar yorumları ve Florya'da yaşanan sıcak gelişmeler...

Galatasaray-Sparta Prag maçını analiz eden spor yazarları İcardi, Muslera ve Mertens'e ayrı bir parantez açtı. İşte 3-2 biten karşılaşmanın yansımaları...

UĞUR MELEKE: "Galatasaray için çok fazla gelgitli, iniş çıkışlı, duygu yüklü bir müsabaka idi gerçekten. Ancak Galatasaray için belki de sezonun en kritik maçının kazanılmasında başrolde yine Mauro Icardi vardı. Bir süredir bir tık düşük viteste giden Icardi’yi uzun zaman sonra ilk kez bu kadar canlı ve etkili gördük. Derine gelerek oyun kurucu gibi oynadı Arjantinli. Üçüncüyü attı, ilk iki golde de onun zekası vardı zaten işin içinde. Mauro Icardi, dün bir kez daha kanıtladı büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu."

OSMAN ŞENHER: "Bu kadar atletik bir takım karşısında 10 kişi kalmana rağmen galip gelebiliyorsan bu çok büyük başarı. Eminim ki kalitesi ve hırsıyla Galatasaray bu maçın hiç de kolay geçmeyecek olan Çekya’daki rövanşında istediği sonucu alarak turu geçecek ve yoluna devam edecek." [Milliyet]

LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geri dönüşünü yaşadı. Çek takımı, kolay lokma olmadığını bizlere gösterdi. Özellikle, ayağa iyi pas yaparak, hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'a ciddi sıkıntılar verdi. Başta Muslera olmak üzere görev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalarda bile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmediler. Galatasaray, moralini yükseltecek müthiş bir geri dönüşle Avrupa maçını kazandı. Okan Hoca, Çeklerin analizini canlı olarak yaptı. Rövanşa mutlaka oyun formülü üretmeli. Çekler, geniş alan bulamadığı sürece etkili olamaz. Bu alanları Buruk takımına verdirmemeli." [Sabah]

HALİL ÖZER: "Icardi öyle bir adam ki ne zaman ne yapacağı asla belli değil. Öyle bir anda gol attı ki takımının her derdine deva oldu. Alışı, vuruşu dönüşü ve topu gönderdiği yer kaleciyi narkoz yemiş gibi bıraktı. Büyük futbolcular işte böyle anlarda ortaya çıkıyor. Bu maçta Muslera’yı unutan nankördür. Bir kaleci bir takımı ne kadar sırtında taşıyabilir? Dünyada Muslera’nın örneği yok. Adam dağ gibi. Galatasaray zor da olsa galip geldiyse kesinlikle Muslera en ön plandaydı." [Milliyet]

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray, 10 kişiyle müthiş bir direnç gösterdi. Hatta risk alarak rakibe de tehlike ataklar verdi. Buna rağmen büyük mücadelesinin sonucunda 10 kişiyle son dakika golüyle zoru başardı. Bana göre İcardi'nin golünden hemen önce Muslera'nın müthiş kurtarışı, G.Saray lehine kırılma anıydı. İlk yarıdaki kurtarışlarını da göz önüne alırsak çok önemli figür." [Sabah]

AHMET ÇAKAR: "Galatasaray çok zorlandı, hatalar yaptı ama zar zor da olsa kazanmayı bildi… Bitime dakikalar kala haftalardır suskun olan İcardi'nin hayata döndüren golüyle. Oysa bu pozisyondan bir dakika önce karşılaşma 2-2'yken Prag öyle goller kaçırdı ki Muslera'nın ne denli önemli bir kaleci olduğu belgelendi." [Sabah]

ÜMİT DAVALA: "Kolay bir maç olmayacak ama Galatasaray daha ciddi olacaktır. Bence orada 3-2'lik skor, bize daha iyi bir skor getirecek. Deplasman her zaman zordur. Galatasaray rakibi hafife aldı. Orada da bizim taraftarlar ses getirecektir. Fernando Muslera bu yüzden 13 senedir Galatasaray kalesini koruyor"

MUSLERA 4 AY SONRA SERBEST

Dün gecenin kahramanlarından biri olan ve 3-2'nin ardından maçın adamı olarak gösterilen Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Adı sık sık Eyüpspor'la anılan Nando'nun Sarı Kırmızılı yönetimden yeni kontrat beklediği belirtilirken, bu teklifin gelmemesi halinde tecrübeli file bekçisinin ülkesine geri dönebileceği kaydedildi. Ayrıca Prag galibiyetinden sonra Nihat Kahveci'nin 'Atanı bu kadar överken tutanı unutmayalım. Ömür boyu sözleşme Muslera'ya. Böyle kaleci mi olur yaa' ifadeleri Galatasaray camiasında takdir toplarken bir başka yorumcu Batuhan Karadeniz'in ise 'Nando' hakkında "Muslera'ya Galatasaray için öleceksin deseler düşünmez bu herif. Acayip bir Galatasaraylı, çok değişik bir kaleci." sözleri dikkatlerden kaçmadı. Muslera haricinde Mertens'in de kontratı Haziran ayında sona eriyor...