Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, Türkiye genelinde aktif cankurtaran sayısının 30 bini aştığını, federasyonun 12 branşta faaliyet yürüttüğünü açıkladı.

Sağlam federasyon olarak 12 branşta aktif olarak müsabakalar düzenlediklerini belirterek “En kritik branşlardan birisi can kurtarma. Plajlarda, havuzlarda, otellerde, devlet kurumlarında gördüğünüz cankurtaranları biz yetiştiriyoruz. Katılımcıların yeterliliklerini biz yapıyoruz, sınavlarına girdikten sonra belgelerini veriyoruz” dedi.

Sağlam, şunları kaydetti:

“Can kurtarma branşında iddialıyız. Birkaç sene içerisinde bu branşta şampiyon çıkaracağız. Aktif cankurtaran sayımız 30 binin üzerinde. Can kurtarma, bir sonraki olimpiyatlarda olimpik branş olacağı için ülkemizde çok sevileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında aletli dalış, serbest dalış, su altı ragbisi, su altı hokeyi, zıpkınla balık avı, su altı fotoğrafçılığı, su altı hedef vurma gibi birçok branşımız mevcut.”

Sağlam, cankurtaran hariç diğer branşlarda kayıtlı sporcu sayısının 20 binin üzerinde olduğunu, 300’e yakın kulüple ülkedeki en büyük dördüncü federasyon olduklarını dile getirdi.

