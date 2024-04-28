59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tur'da dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu.Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi. Nötralize başlayan yarışta sporcular belirlenen parkurdan Sultanahmet'e gelerek bitiş çizgisini el ele geçti.

Yarışın nötralize olmasıyla birlikte İstanbul-İstanbul etabının para ödülünün hayır kurumuna bağışlanmasına karar verilirken, genel klasman sonucunda kazanan isimler madalya ve kupalarını aldı.

Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayarak hem kırmızı hem de beyaz mayonun sahibi olan Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn'a ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türk Hava Yolları adına Yunus Özleyen ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır verdi.

Sprint klasmanını lider tamamlayarak Yeşil Mayo'nun sahibi olan Danimarkalı Tobias Andresen ise madalya ve ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'ndan aldı.

TURKUAZ MAYO FRANK VAN DEN BROEK'A GİTTİ

Genel klasman birincisi olan Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, aynı zamanda turkuaz mayonun da sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel klasman birincisi Frank van den Broek, ikinci olan Eritreli Merhawu Kudus ve üçüncü olan Büyük Britanyalı Paul Double'ın ödül ve madalyalarını takdim etti.

Bakan Bak ve Müftüoğlu, takımlar genel klasmanının şampiyonu Q36.5 Pro Cycling Team'in de ödüllerini takdim etti.

"BU ORGANİZASYONLA TÜRKİYE'NİN TURİZM BÖLGELERİNİ TANITIYORUZ"

Düzenlenen ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Turun Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye’nin güzel noktalarını tamamlayarak İstanbul’a geldik. İstanbul’da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptılar. Cumhurbaşkanımız organizasyona önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye’nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim 4 takımımız katıldı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı. Bisikletin gençler ve haklımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor." ifadelerini kullandı.

Sporda önemli adımlar atıldığını yineleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa’nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye’nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu noktada hedefler büyük. Turizm gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."