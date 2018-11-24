Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdüğün gelmesiyle birlikte Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı madde attı.

Müsabakanın 4. dakikasında, Beşiktaş kalecisi Karius'un bulunduğu kalenin arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı madde yağdırdı.

Kalesini terk eden Karius, hakem Mete Kalkavan'a şikayette bulundu. Bunun üzerine Karius ve Kenan arasında itişme yaşandı. Oyun bir süre durduktan sonra tekrar başladı.

Öte yandan maçın 30. dakikasında ortalık yine karıştı ve Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi, hakem Mete Kalkavan'ın uyarıları sonrası tribüne gönderildi.